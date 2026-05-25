トランプ大統領はイランとの協議について“合意内容の大部分が終わった”と明かしていますが、協議の進捗は…。一方、中東情勢の影響が長引く中、政府の説明に懐疑的な声も上がっています。



中東情勢についてトランプ大統領は“合意内容の大部分について交渉が終わった”と明かし、交渉の進捗に注目が集まっています。



トランプ氏は24日、SNSでイランとの戦闘終結に向けた協議について…。





（アメリカ トランプ大統領のSNS）『交渉は秩序正しく建設的に進んでいて、交渉団に合意を急ぐべきでないと伝えた』交渉成立に向けて慎重な姿勢を見せるなか、ニューヨーク・タイムズは、24日、アメリカとイランが、ホルムズ海峡の開放と高濃縮ウランの処分を巡り「基本合意した」と報じました。ただ、最終合意には数日かかる可能性があり、イランが管理している高濃縮ウランをどのように処分するかについても交渉が続いているとしています。一方のイランメディアは、24日、「核問題に関しては何も受け入れていない」「イランの資産の凍結が解除されない限り合意は成立しない」と、合意に否定的な見方を示していて、先行きは依然として不透明です。ホルムズ海峡ではアメリカ軍による“逆封鎖”が続く中、25日、出光興産グループの大型の原油タンカー「IDEMITSU MARU」が、名古屋港の沖合にある原油タンカーを受け入れる施設に到着しました。このタンカーはサウジアラビアで原油を積んだ後、イラン側の許可を得て日本時間の先月28日にペルシャ湾を抜けていました。アメリカのイラン攻撃以降、ホルムズ海峡を通過して日本に到着した原油タンカーは初めてです。日本関連では、ENEOSのグループ会社が運航する原油タンカーも、5月、ホルムズ海峡を通過し日本に向かっています。中東情勢の影響が長引くなか、日本で、今問題になっているのが…。（高市首相）「様々な現場で目詰まりが起きている。そして、手元に足りているはずのナフサが届いていない。そういった状況も十分に把握しております」プラスチックなどの原料となる「ナフサの供給不足」。高市首相は「年を超えて供給の継続が可能」と強調したうえで、「流通過程で、物資の目詰まりが発生している」として、対策に全力を挙げる考えを示しています。一方、NNNと読売新聞が5月22日～24日にかけて行った世論調査では、政府が「ナフサ」の国内供給に問題はないと説明していることについて、有効回答者1041人のうち6割を超える人が「納得できない」と回答しました。ある野党議員は「現場は悲鳴をあげている。『ナフサの総量は足りていて目詰まりが起きているだけ』という説明に、もはや納得できる状況ではない」と指摘しています。一方で、与党内からは、「政府が『足りない』と言えばパニックになる。影響も考えて発信している」という指摘もあります。内閣支持率は、依然6割を維持していますが、ある経済官庁幹部は、「ナフサの対応で政権は試される」と話していて、高市首相の手腕が問われています。