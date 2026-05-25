ホワイトソックスの村上宗隆（26）がメジャーの本塁打王に向けて邁進中だ。現地時間16日のカブス戦では移籍後初の1試合2発を記録。本塁打17本でリーグのトップに立つ（20日時点、以下同）。その活躍で開幕前の見通しが大きく変わりそうだ。

【写真】メジャーで進化する村上宗隆の打撃フォームを解剖 ステップ幅の見直しで回転力不足を改善

今季から海を渡った村上だが、ホワイトソックスは2024年に史上最悪の121敗を記録し、昨年も102敗で2年連続地区最下位だった。そうしたチーム状況ゆえ、「村上が活躍した場合、8月頭のトレード期限までに球団は放出する」とのシナリオが囁かれてきた。スポーツ紙デスクが言う。

「メジャーでは再建中のチームが優勝争いに絡む強豪球団へ力のある選手をトレードで放出し、将来のため複数の若手の有望株を手に入れることが多い。今の村上なら高い見返りが期待できて、強豪に出されるのが定石です」

強豪チームで一塁手が補強ポイントのパドレス、カージナルス、レンジャーズなどがトレード先候補とも見られてきた。

ところが、「状況は大きく変わった」とスポーツジャーナリストで『メジャーリーグ・完全データ選手名鑑2026』編著者の友成那智氏が言う。

「放出は今年も100敗ペースが前提の話で、今季のホワイトソックスは地区2位に浮上している。4番のコルソン・モンゴメリー（24）も13本塁打と活躍し、右腕のデービス・マーティン（29）がサイ・ヤング賞争いに加わるような成長を見せている。急激に勝てるチームへ変貌した」

そこには"村上効果"が大きいという。

「本塁打と三振が多い印象の村上だが、実は四球39もリーグ4位で出塁率が高い。失投をじっくり待って四球を選ぶ村上を周りが見習う傾向が出てきた。チーム全体の出塁率が高くなり、得点力が急に上がっている。強豪球団へいい選手を放出する側から、補強する側に変わったわけです。弱点とされるリリーフ陣の補強や右の強打者獲得に動くかもしれない」（前出・友成氏）

村上をめぐる待遇も大きく変わる可能性がある。ヤクルトからのポスティング移籍に際しては、ヤンキースやドジャースなど資金力豊富な球団との1億ドル（約158億円）規模の長期契約になると見られていたが、最終的にホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億7200万円）で契約。

「予想外となる弱小球団への移籍となったため、短期で移籍する"腰掛け"になるとも見られていた。成績の出やすいチームに行って実力を見せつけて商品価値を高める作戦はメジャーの代理人たちの常套戦術。村上は1年目からオプトアウト（契約破棄条項）が設定されており、商品価値を高めて改めて市場に出ていくのが当初の目標だったと見られます」（前出・スポーツ紙デスク）

それがいまや、「球団側がシーズン中にも8年2億ドル（約316億円）〜10年3億ドル（約474億円）を提示して再契約を結ぶ可能性もある。現地でも2年の契約終了後、村上がFAとなってからの再契約は厳しいので、今から長期契約でつなぎ止めるべきという論調が強くなってきた」（前出・友成氏）というのだ。

想定のシナリオを大きく書き換え、アメリカンドリームを実現するのか。

※週刊ポスト2026年6月5・12日号