音楽ライブやスポーツ観戦など、目の前で繰り広げられるエンターテインメントの楽しさは格別ですよね！？

これから梅雨の時期は、屋内で楽しめる「生」のエンターテインメントはいかがでしょうか？

待望の再演が決定しました！舞台『罠』！！

原作はフランスの劇作家”演劇界のヒッチコック”とも呼ばれるロベール・トマの作品。

日本でもこれまで何度も舞台化されてきた人気の作品です。

男女たった６人で繰り広げられる衝撃のサスペンス劇。

とある山荘での出来事です。新婚３ヶ月のカップルがバカンスのために訪れた山荘。

些細な夫婦喧嘩から妻のエリザベートが行方不明になり、「あなたの妻です」と現れたのは知らない女性だった、、、！？

何が本当で、何が嘘なのか！？ラストシーンまで犯人が分からない、ヒリヒリするサスペンス劇です。

主演は、カンタン警部を演じる上川隆也さん。新婚夫婦の夫・ダニエルを演じるのは渡辺大さん、妻のエリザベートを演じるのは藤原紀香さん。

マクシマン神父を演じるのは財木琢磨さん、看護師のベルトンを演じるのは須藤理彩さん、絵描きのメルルーシュを演じるのは藤本隆宏さんです。

今週はキャストの中から、ダニエルを演じる渡辺大さんがゲストに登場！

再演ならではの役作りについてや、作品の魅力、キャストとのエピソード、そして、野球好き、農業や和服まで幅広い趣味を持つ渡辺大さんの素顔に迫ります！

〜ラインナップ〜

【月】俳優・渡辺大さんご来店！

【火】あらすじ・作品の魅力

【水】渡辺大さんの素顔に迫る

【木】実力派キャストの魅力

【金】舞台のみどころ・地方公演の楽しみ

〜イベント概要〜

【タイトル】舞台『罠』

【キャスト・スタッフ】出演：上川隆也、藤原紀香、渡辺大、財木琢磨、須藤理彩、藤本隆宏、演出：深作健太

【東京公演スケジュール・会場】６月６日から２６日まで。よみうり大手町ホールにて

【チケット料金】全席指定 １２，５００円（税込）現在発売中！

【来日公演オフィシャルサイト】https://wana-ntv.jp