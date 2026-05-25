クラウドファンディングで資金を募った小学生向けの演奏会（伊勢原市提供）

学校の体験型学習にかかる費用の一部を一般市民に支援してもらおうと、神奈川県伊勢原市は本年度からクラウドファンディング（ＣＦ）導入に乗り出した。第１弾として今月中旬には集まった寄付金をもとに市内の小学生に向けたコンサートを開催。２２日の定例会見で萩原鉄也市長は「お金がなくても続ける方法を職員、先生が考えてくれた。初めての挑戦が成功したことには大きな意味がある」と手応えを感じていた。

コンサートは市立小学校全１０校の５年生を対象に神奈川フィルハーモニー管弦楽団を招いて行われた。３０年以上続く恒例行事だが、財政負担の軽減を図るため事業費約４００万円のうち１００万円を目標額として市内外から寄付を募った。

民間サイトを使って４月１日に募集を開始し、同２８日に目標額を達成した。募集は６月１０日まで継続中で、寄付者は９９人に上り、９割以上が伊勢原市民という。

ふるさと納税制度を利用した「ガバメントＣＦ」として市では初めての試みで、寄付者は一定の税額控除を受けられるほか、演奏会では特典として寄付１万円当たり１席が用意された。