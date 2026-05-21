株式会社WorldLink & Companyは、PolarProの「DJI Osmo Action 6」専用NDフィルターを5月21日（木）に発売した。

3枚のNDフィルターを同梱したセット「Shutter Collection」と、減光量を調節できる可変NDフィルター「VND3-5」を用意。フィルターとしては珍しく、鏡枠に特徴的なカラーを施している。

いずれもドイツ製の光学ガラスを採用した。16層の耐傷・耐油・撥水コーティングを施すことで、色への影響を抑えつつ高い保護性能を実現しているという。

なお、DJI純正アクセサリーにND8／16／32のセットは用意されているが、可変タイプは設定されていない。

ND フィルターセット for Osmo Action 6 - Shutter Collection

ND8／16／32の3枚のフィルターと、専用保護ケースがセットになった製品。価格は1万4,300円。

VND3-5フィルター for Osmo Action 6

1枚で3～5段分（ND8～ND32相当）の減光調整に対応する可変フィルター。専用保護ケースが付属する。価格は1万1,000円。