カヨ通商株式会社は、玩具ブランド「カヨトイズ」から、キーホルダーのように持ち歩ける超小型トイカメラ「レトロチャームカメラ」を5月21日（木）に発売した。価格は3,980円。

重量22gという手のひらサイズの本体ながら、静止画と動画の撮影ができるトイカメラ。低画素ならではのノスタルジックな描写が特徴となっている。背面には液晶モニターを搭載しており、撮影した画像や動画をその場で再生・確認することが可能だ。

話題となった「Kodak Charmera」と同様に、箱を開けるまでどのカラーが入っているか分からない「ブラインド形式」での販売スタイルを採用している。

カヨトイズ公式楽天市場店のほか、ビックカメラでも「dotdot KY3098」の製品名で取り扱われている。

バリエーション：UFO（レッド）、ロケット（イエロー）、サイバー（ブラック）、モダン（ホワイト） 機能：静止画撮影、動画撮影、音声録音、液晶モニター再生 解像度：1080px / 30fps メモリーカード：microSDメモリーカード（最大128GB、別売） 外形寸法：約59×28×21mm 重量：約22g 付属品：専用チャーム、充電用USBケーブル