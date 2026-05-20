日向坂46の郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30〜11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。5月15日（金）の放送は、山下葉留花＆松尾桜でお届け！ 本記事では、5月20日に23歳の誕生日を迎える山下葉留花が、23歳の抱負を語った模様を紹介します。

パーソナリティの山下葉留花

松尾：5月20日は、山下葉留花大先輩の23歳のお誕生日です！山下：うれしい〜！ 今日はワクワクしてきました〜。松尾：改めて山下葉留花大先輩、23歳おめでとうございます！山下：ありがとうございます！ トゥースリー！松尾：トゥースリー（笑）！山下：23歳ってね、“お姉さん系”とかいろいろいると思うんですけども、私は“マダム”でいきたいと思います。松尾：おおー！ マダムに!?山下：うん。「みんなを愛でていきたい！」っていう感じ。松尾：あ〜、マダムですね〜。山下：はい！山下＆松尾：フフフ（笑）。山下：頑張ってついてきて（笑）。

パーソナリティの松尾桜

松尾：どんな23歳にしたいですか？山下：そうだね……これは考えないほうがいいと思う！松尾：お、フィーリングですね？山下：そう。やっぱり、考えちゃうと“そこに行かなきゃ”っていう一本道しかなくなるから……いや、何も思いつかなかっただけで分からない！松尾：フフフ（笑）。山下：でも、道はいっぱい広げたいということで（目標は）決めません！松尾：いいですね。山下：でも、もっと料理をしたいね。松尾：お！ 自炊ですか？山下：そう。松尾：今もたくさんされているのですか？山下：今もやってるよ!松尾：得意料理はありますか？山下：そうだね……ビビンバ！松尾：えー！ すごい！ 私ビビンバ大好きです。山下：良かったら（家に）来て。松尾：やったー！（ビビンバを作るなんて）すごいおしゃれですね。山下：そう！ 23歳はおしゃれを目指していきたいと思います！ 決まっちゃった、逆に（笑）。

パーソナリティの松尾桜と山下葉留花



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＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）放送日時：毎週金曜 11:30〜11:55