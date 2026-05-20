人気スイーツ店が伊勢丹新宿に大集結、世界大会準優勝チームも再結成。各店渾身の一品が目白押し、途中入れ替えも

伊勢丹新宿店で、2026年5月26日から6月1日まで、スイーツの祭典「マ・パティスリー2026」が開催される。3回目となる今回は40を超えるブランドが集結。パティシエが会場で腕を振るうライブパフォーマンスを前面に打ち出し、目の前で仕上げていく過程を見ながら、作り手本人から素材や技へのこだわりを直接聞ける場として設計している。イートイン営業時間は各日10時30分から20時。

5年ぶりの再結成「チームジャパン」と、会場限定の3皿コース

今回最大の見どころは、菓子の世界大会「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」で2021年に準優勝を果たした日本代表3人が5年ぶりに再結成する点。塚田悠也氏（ELEGRANT U）、赤羽目健悟氏（akabame lab.）、原田誠也氏（RIB chocolate）の3人が、当時の出品作をアレンジした会場限定の3皿コース「Reunion2021」（8250円税込・以下同、各日30点限り）を5月26日から28日の3日間のみ提供する。

「Reunion2021」コースの1皿目、『アブリコ・ショコラ』〜トンカ豆の香りと共に〜。ドミニカ産ショコラの濃厚クリーム、メレンゲをアプリコットジュレで包み、トンカ豆の香りを移したガナッシュモンテとドミニカ産のショコラプレートを重ねました。フルール・ド・セル、韃靼そばの実、トンカショコラのソース、シナモン香るサブレ添え。

また会場全体では、鎌倉のgen sasakiの看板商品から「ディスク・ド・キンカン」（3672円）やishi Kamakuraのアメリカンチェリーとジャスミン茶のパフェ（3278円、各日50点限り）、プレファレンス×ル・ルソールによる会場限定の「フリュイルージュのフレンチトースト」（1101円）など各店自慢の品々が並ぶ。

このほかでも、作りたてで提供するEQUALLYのミルクレープや、Patisserie KNOCK KNOCKの苺のフレッシュバターサンドなど、時間が経つと変わってしまうからこそ会場で食べる意味があるメニューも多い。

【初出店】＜パティスリーレセヴィブレ＞クレープ ピスターシュ・フランボワーズ 1,694円(1個)

出店ブランドは会期を通じて入れ替わる構成で、前半のみ・後半のみ出店の店舗もあるため、どの日に訪れるかで出会える顔ぶれが変わる。会期中の再訪にも応えられる仕組みだ。

伊勢丹新宿店「マ・パティスリー2026」出店者概要（発表資料掲載順）

【会場限定】＜プレファレンス＞×＜ル・ルソール＞フリュイルージュのフレンチトースト 1,101円(1個) フランス・ノルマンディーのコクがありながら軽やかな乳風味のイズニーのクリームチーズを使用したチーズクリームに甘酸っぱいグリオット、ベリーのコンフィチュールをサンドしたフレンチトースト

通期

「Taisuke Endo(タイスケエンドウ)」

「RIB chocolate(リブ チョコレート)」

「EQUALLY (イクアリー)」

「多計雄(Takeo)」

「TEAROOM Yoshiki Handa(ティールーム ヨシキ ハンダ)」

「Kazu Bake(カズ ベイク)」

「moco dessert(モコ デザート)」

「ishi Kamakura(イシカマクラ)」

「フキアージュ」

「リフェンリ」

「unis(ユニ)」

「パティスリーレセヴィブレ」

「UN GRAIN(アン グラン)」

「Equal(イコール)」

「メゾンジブレー」

「パティスリーレセヴィブレ」×「gen sasaki〜la boutique de yukinoshita kamakura〜(ゲンササキ〜ラ ブティック ドゥ ユキノシタ カマクラ〜)」

「パティスリーショコラトリーレシィ」

「Patisserie KNOCK KNOCK(パティスリーノックノック)」

「プレファレンス」×「ル・ルソール」

「sarkara(サルカラ)」

「パティスリーヤナギムラ」

「gen sasaki〜la boutique de yukinoshita kamakura〜(ゲンササキ〜ラ ブティック ドゥ ユキノシタ カマクラ〜)」

「Bonne Qualité(ボンヌ カリテ)」

「ka ha na -菓葉絆-」

「ジャヌ東京・ジャヌ パティスリー」

「パティスリー シェール」

「OYATSUYA SUN」

【会場限定】＜ka ha na -菓葉絆-＞エクレール・ピスタチオベリー 864円(1個) ※商品は写真中央、その他はイメージザクザクの食感がたまらない人気のエクレールに新たなフレーバーが登場。バニラ風味のカスタード、苺と東京・三鷹産の山桃をブレンドし野性味あふれるコンフィチュール、奥行きのあるピスタチオクリームと合わせた「ピスタチオベリー」

5月26日(火)〜5月27日(水)

「DE LA MER(ドゥラメール)」

5月26日(火)〜5月28日(木)

「ELEGRANT U (エレグラント ユウ)」

「akabame Lab(アカバメラボ)」

「Belle idée pÂtisserie!(ベル・イデ・パティスリー)」

「昆布屋孫兵衛×GABAN®」

「LuLu(ルル)」

「パティスリー ジュンウジタ」

5月26日(火)〜5月29日(金)

「パティスリーロタンティック」

「Patisserie Porte Bonheur(パティスリー ポルトボヌール)」

5月28日(木)〜6月1日(月)

「カカオ菓子suminoza」

5月29日(金)〜6月1日(月)

「PHILO&CO.(フィロ&カンパニー)」

「DRESS MITA MASAKILAB.(ドレス ミタ マサキ ラボ)」

「J’apprends (ジャプォン)」

「pâtisserie SAKIMOTO (パティスリー サキモト)」

5月30日(土)〜6月1日(月)

「Seiste(セイスト)」(イートイン)

「ka ha na -菓葉絆-」×「EMME(エンメ)」×「KUVAL(クバル)」×「simonne(シモンヌ)」

「KUVAL(クバル)」×「simonne(シモンヌ)」

「Maison heureux(メゾン ウル)」

「Lyrique(リリック)」

【画像】ため息が出るほど美しい…珠玉のスイーツの数々（16枚）