【ウルトラマンシリーズ】AIR TWOKYOよりクールなアパレルや雑貨が登場！
AIR TWOKYOより、「ウルトラマンシリーズ」第2弾グッズコレクションが先行予約受け付け中だ。
＞＞＞AIR TWOKYOのウルトラマンシリーズコレクションをチェック！（写真26点）
独自のグラフィックデザインを起点とし、アニメ、マンガ、音楽などのポップカルチャーコンテンツのグッズを販売しているファッションブランド『AIR TWOKYO』より「ウルトラマンシリーズ」第2弾グッズが登場。
AIR TWOKYOとは、既存のアニメグッズと一線を画す独自のグラフィックデザインを起点とし、アニメ、マンガ、音楽などのポップカルチャーコンテンツをファッションの視点から再構築するファッションブランド。ブランド名の由来は、『越境（EKKYO）サービス』と『熱狂（NEKKYO）出来る商品作り』その二つ（TWO）のKYOを全世界へ発信する。
今回登場したのは、ウルトラセブンとエレキングが相対する緊張感ある構図や、窮地に立たされたウルトラマンジャックのもとへウルトラセブンが駆けつけるシーンなどを着こなしやすいデザインに展開。TシャツやロングスリーブTシャツ、スウェットやパーカーだ。
また、ウルトラマンをモチーフにした、フード付きブルゾンも登場。
ウルトラマンの世界観を落とし込んだデザイン。胸元には存在感のあるロゴ。袖にもちりばめられたグラフィックが、全体にアクセントを加えている。派手すぎないバランスで、日常にも取り入れやすいアイテムだ。
このほか、ガジェットポーチやキーホルダー、アクリルジオラマやラバーフィギュアや合金マグネットも。
ポップでカワイイ！ ウルトラマンシリーズコレクションを身に着けてみては。
（C）円谷プロ
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独自のグラフィックデザインを起点とし、アニメ、マンガ、音楽などのポップカルチャーコンテンツのグッズを販売しているファッションブランド『AIR TWOKYO』より「ウルトラマンシリーズ」第2弾グッズが登場。
AIR TWOKYOとは、既存のアニメグッズと一線を画す独自のグラフィックデザインを起点とし、アニメ、マンガ、音楽などのポップカルチャーコンテンツをファッションの視点から再構築するファッションブランド。ブランド名の由来は、『越境（EKKYO）サービス』と『熱狂（NEKKYO）出来る商品作り』その二つ（TWO）のKYOを全世界へ発信する。
また、ウルトラマンをモチーフにした、フード付きブルゾンも登場。
ウルトラマンの世界観を落とし込んだデザイン。胸元には存在感のあるロゴ。袖にもちりばめられたグラフィックが、全体にアクセントを加えている。派手すぎないバランスで、日常にも取り入れやすいアイテムだ。
このほか、ガジェットポーチやキーホルダー、アクリルジオラマやラバーフィギュアや合金マグネットも。
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