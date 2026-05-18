『ガンバレ！中村くん！！』第8話 あらすじ＆先行カット公開！
4月1日（水）より放送・配信中のアニメ『ガンバレ！中村くん！！』、第8話のあらすじと先行カットが公開された。また本話より登場するキャラクター、広瀬の中学時代の同級生・松村高青役は小野賢章、広瀬の旧友・轟 矗役は三宅健太に決定した。
内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ『ガンバレ！中村くん！！』。SNSを中心に国内外問わず大きな反響を呼んでいる本作のTVアニメーションが放送中だ。
このたび、5月20日（水）24：30放送・配信となる第8話のあらすじと先行カットが公開された。
＜第8話 ピンチ！ライバル登場！？ あらすじ＞
始まった2学期。
広瀬に返却するために体操着を預かった中村だったが、一人残った教室で ”とある葛藤” が始まる…。
放課後、広瀬に一緒に帰ろうと誘われ有頂天の中村だったが、校門で待ち構えていたのは他校のイケメン。
あまりにも完璧な男と思われたが、しかしその正体は…。
＞＞＞第8話先行カットや新キャラクターをチェック！（写真6点）
第8話で初登場する、広瀬の中学時代の同級生・松村高青役に小野賢章、広瀬の旧友・轟 矗役に三宅健太が決定した。昔から広瀬を知る2人に対して、中村の心情やいかに……？
（C）Nakamura-kun!! Animation Project
内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ『ガンバレ！中村くん！！』。SNSを中心に国内外問わず大きな反響を呼んでいる本作のTVアニメーションが放送中だ。
＜第8話 ピンチ！ライバル登場！？ あらすじ＞
始まった2学期。
広瀬に返却するために体操着を預かった中村だったが、一人残った教室で ”とある葛藤” が始まる…。
放課後、広瀬に一緒に帰ろうと誘われ有頂天の中村だったが、校門で待ち構えていたのは他校のイケメン。
あまりにも完璧な男と思われたが、しかしその正体は…。
＞＞＞第8話先行カットや新キャラクターをチェック！（写真6点）
第8話で初登場する、広瀬の中学時代の同級生・松村高青役に小野賢章、広瀬の旧友・轟 矗役に三宅健太が決定した。昔から広瀬を知る2人に対して、中村の心情やいかに……？
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