大当たりキタッッ！【スタバ】スルー不可避の「新作スコーン」

【スターバックス】から、ティータイムに彩りを添えてくれる新作スコーンが登場！ ブルーベリーを贅沢に使用した一品や、和洋折衷の味わいが楽しめるサンドタイプなど、今季も魅力的なラインナップが揃っています。今回はコーヒーやティーとも好相性な、こだわりの新作スコーンをご紹介します。

温めるとさらに美味しい新作スコーン

ブルーベリーを生地に練り込んで焼き上げた、食べやすいサイズの「ブルーベリースコーン」。@j.u_u.n__starbucksさんによると「あたためるとふんわかしておいしさUP」したとのこと。キャラメルソースやホイップなどのカスタマイズにも向いており、自分好みの味を見つける楽しみもありそうです。

甘さ控えめで満足感たっぷり

筆者もすでにリピートしているのが、小ぶりのスコーンに甘さ控えめのあんとバターを贅沢に挟んだ「あんバタースコーンサンド」です。バターが溶けない程度にほんのりと温めることで、スコーンとバターが柔らかくなり、より食べやすく美味しさが引き立ちます。見た目も可愛らしく、小さめながらもしっかりとした満足感を得られそうです。

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※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山 友里