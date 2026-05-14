イラスト：飯田ともき

4月20日（月）から4月27日（月）まで実施したアンケート、「カメラのメンテナンスサービス、利用している？」の回答編です。

選択項目 投票数 している 237 していない 322 合計 559

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お寄せいただいたコメントを一部抜粋して掲載します。

している

していない

車と同じで、定期的に点検してもらわないと精神的に安心できない性格なので利用している。点検・清掃してもらうと撮影にも気持ちよく臨める。 デリケートなセンサー部のクリーニングはやはり専門家に任せたいから。 定期的なプロのメンテナンスは、愛機を長年利用するために必要なことだと思います。 天体写真で使用のため、埃や水滴による故障防止のため 数年毎にメカ製品はオーバーホールしないと不安。 センサー清掃は怖くて自分では出来ません！ お掃除と各ジオメトリーの確認、レンズの芯、確認大事です。 センサークリーニングだけなら安価だし自分でやるより安心なので任せてます センサークリーニングで何度も利用した。最後にどれだけホコリが付着していたかを可視化して見せてくれる。最新機種はレンズ交換時にホコリが付着しないようにセンサー前に幕がでてくるらしい。なんで昔からこういう風に作られていなかったのか？？ うらやましい。 ニコンが不定期で開催する旧型マニュアルレンズ、機械式カメラのオーバーホールに手持ちのレンズを順番に出したりしている ローパスフィルターの清掃はプロにお願いする方がよいですね。ここの清掃だけは怖いですね。 頑張ってくれてるカメラへのご褒美 CP+の時にセンサークリーニングサービスを使用している メーカーのみならず、最近はカメラのキタムラ等のカメラ量販店でも行われているので利用しやすい サービスセンターが近くにあると便利なのに、地方はいちいち郵送しないといけないのが面倒くさい。 機材の里帰りと思って、キヤノンのあんしんメンテを時々利用しています。カメラ本体とレンズを診てもらえるのがありがたいです。故障など見つからないかドキドキですが。 使っていても気づかないような軽微な不具合がないように。保険のようなもの。面倒くさいので普段のセルフメンテですまして取れない時に頼みます。 プロでもないしハードな環境に曝すこともそんなにないので、普段は自前の手入れで足りている。 今まで使っていて特に不都合がなかったから。 自分でセンサーはクリーニングしてます。ニコンのクリーニングキットで。 持っていく（あるいは送る）ヒマがないのと、やはり費用面ですかね……。 使わなくなったら出そうと思っていると忘れて次のシーズンになってしまうの繰り返しで出していません。 所有の大半のカメラが、すでにサービス終了品なので。 デジタルものは電化製品なので、突然死があってもおかしくない。それを未然に防ぎたいとなると、サブ機材を用意した運用しかないと思ってます。フィルムカメラは様子を見て業者さんでオーバーホールしてもらってます。 プロ向けのサービスだと思っていたので フォトショップのゴミ取り機能の進化がすごく、使わなくなりました。 自分でやるのと違いはあるのかな？ と思い利用していない。これをきっかけに利用してみようかな。 定期メンテナンスプログラム入ってたけど去年期間終了になった。今年からどうするか考え中 なんとなく敷居が高いように感じる。手軽なメンテナンスパックなどが欲しい。 点検出してる間に写真が撮れないから。