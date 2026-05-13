【山田美保子のミホコは見ていた！】

今春スタートしたバラエティ番組の中で、もっとも成功していると言っていいのがＭｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥの冠番組「テレビ×ミセス」（ＴＢＳ系）だ。

メンバーがジャージを着て身体を張る昭和スタイルのコーナーに対しては当初、「やらなくていいのに」「見たくなかった」といった声が少なからずあがっていたものだ。

「日本レコード大賞」を３年連続で受賞し、２月には「ＩＦＰＩ」（国際レコード産業連盟）から発表された「Ｔｏｐ２０ Ｇｌｏｂａｌ Ａｒｔｉｓｔ Ｃｈａｒｔ ２０２５」（全世界で最も売れたアーティストランキング）で日本から唯一上位にランクイン。Ｊ−ＰＯＰの海外進出を新たに示唆したり、２０２６年度前期の連続テレビ小説「風、薫る」（ＮＨＫ）の主題歌として新曲「風と町」をリリースしたりするなど、さらに国民的なアーティストとなった彼らが、バラエティまでやる必要はないというファンの想いも理解できなくはなかった。

だが番組を見る限り、大森元貴を筆頭に、メンバーは実に楽しそう。旬の話題にも精通しているからこそ、ゲストとのやりとりが完璧で、リアクションやツッコミもできれば顔芸もできる。なんと大森は構成作家にも名を連ねているのだ。これは明石家さんまやダウンタウンの松本人志と同じく演者でありながら企画出しやゲスト案などにも関わっているということ。１１日の「名曲×ミセス」では大森が手紙を出したことがきっかけとなり、森山直太朗とのコラボが実現し、テレビではなかなか聞くことができなかった「生きてることが辛いなら」が歌われた。

２０２５年度前期の連続テレビ小説「あんぱん」での大森の好演のみならず、藤澤涼架の「日曜劇場 リブート」（ＴＢＳ系）や、若井滉斗の「ハングルッ！ナビ」（Ｅテレ）など、３人３様の外部での活動経験がグループに持ち帰られ、さらにミセスを強くしているところ。アーティストとは思えぬ芸能界での交流も盛んで、嵐の二宮和也や中島健人、さらに１８日放送のゲスト、Ｍ！ＬＫの５人は大森の自宅に遊びに来たことがあるという。また８日の「あさイチ」（ＮＨＫ）では３人のキャラを熟知する研ナオコからの長いコメントが寄せられた。

１月から開始した“フェーズ３”に「テレビ×〜」は確実に入っており、初回放送直後にＸで世界トレンド１位を獲得するなど番組は今後もエンタメ界の中心となること間違いなし。“令和のスマスマ”（フジテレビ系「ＳＭＡＰ×ＳＭＡＰ」）となる可能性も秘めている。