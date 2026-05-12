七條甘春堂より販売されている、ポケモンをモチーフにした上生菓子に、新しいラインナップが登場。

新登場のイーブイ・チャデスを加えた上生菓子のセットが販売されます☆

七條甘春堂「ポケモン上生菓子（4個入り）」

価格：2,916円（税込）

販売日：2026年6月7日（日）より毎月7日に販売

販売方法：店頭販売、オンライン販売

子どもから大人まで、幅広い世代に愛されているポケモン。

みつけたり育てたり、日々のいろいろなシーンで国や地域、言葉の壁をこえて世界中の人々の心を結びつけている存在です☆

京菓子は伝統を守りながら季節の移り変わりや流行した和歌、絵画など、時代を反映した文化を取り入れて進化を続けてきました。

1865年創業の京菓匠「七條甘春堂」では、京菓子の世界を子どもにも大人にももっと身近に楽しんで欲しいという思いから、ポケモンを題材にした京菓子を製作。

2025年10月から、ポケモン京菓子として、上生菓子・麩焼き煎餅・干菓子が通年販売されています！

今回、これまでに発表したシェイミ(ランドフォルム)・オドリドリ(まいまいスタイル)の和菓子に、イーブイ・チャデスを加えた、上生菓子4個入りセットを販売。

上生菓子は、和菓子の伝統に培われた技法により、四季や和歌などさまざまな事柄を題材にして表現したお菓子です。

新登場のイーブイは練り切り、チャデスは薯蕷饅頭で、その姿を再現しています☆

七條甘春堂の上生菓子は、京都東山の水と上質な材料を使い、職人が一つ一つ手づくり。

京菓子のおいしさや楽しさを、より多くの人が感じられるよう、心を込めて作られた京菓子です！

店頭販売

販売日程：2026年6月7日（日）から、毎月7日に販売

※毎月7日以外の日程での店頭販売はありません

販売店舗：京都本店（京都市東山区七条通本町東入 西の門町551番地 9:00〜17:30）

※店頭販売における商品の取り置きや事前予約は受け付けていません

※販売当日は数量限定

常温のポケモン上生菓子は、京都本店にて販売。

毎月7日の”七の日”に、ポケモンたちを表現した和菓子が、数量限定で登場します☆

オンライン販売

オンライン販売 開始日時：2026年5月11日（月）12:00〜

対象商品：ポケモン上生菓子

お届け方法：配送 ※準備ができ次第、順次発送

全国に届けられるよう、ポケモン上生菓子はオンライン販売も実施。

冷凍にて配送され、店頭まで買いに行かなくても取り寄せできます！

シェイミ(ランドフォルム)とオドリドリ(まいまいスタイル)の和菓子に、イーブイとチャデスの新作上生菓子を加えた4個入りセットが登場。

七條甘春堂「ポケモン上生菓子（4個入り）」は、2026年6月7日より毎月7日に店頭販売されます☆

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