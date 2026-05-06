悲しい恋ばかり…。タチの悪い男を引き寄せてしまう女性の特徴
いつもアプローチしてくれるのはタチの悪い男性ばかり…。と悩んでしませんか？
その場合、もしかしたら、あなたにも何か原因があるのかも。
そこで今回は、タチの悪い男を引き寄せてしまう女性の特徴を紹介します。
｜押しに弱い
押しに弱いタイプの女性はタチの悪い男を引き寄せてしまいます。
本当は嫌なのに、しつこく迫られると断れなくなってしまう、男性を傷つけたくないから断れなくなってしまうなどの傾向がもしあるなら、今すぐ行動を改善すべき。
｜いつも男性の都合に合わせがち
男性の都合に合わせてしまいがちな女性もタチの悪い男から好かれるもの。
男性からすると都合の良い存在なので、どんどん雑な扱いをしてきますし、中には自分が悪者になるのを避けるために、「男なら誰でも良いんだろ！」のような態度を取る男性さえいるでしょう。
そういう男性が口にする「いい子だから好き」は「自分の意見を言ってこない都合のいい子だから好き」という意味なのです。
タチの悪い男が近寄ってきたところでメリットなんてありませんから、どんな男性に対しても臆することなく、自分の意見や考えをはっきり示すことを意識していきましょうね。
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