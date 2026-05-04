BLACKPINK LISAが手掛ける「LLOUD」の期間限定POP-UPイベントが東京・六本木にて開催

アーティスト、そして世界的なファッションアイコンとして君臨するLISA（リサ）が設立したアーティストマネジメント会社兼ブランド「LLOUD」。5月1日より、東京・六本木の「RESTIR（リステア）」にて、期間限定ポップアップイベント『LLOUD POP-UP in Tokyo』が開催中だ。

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■ストリートブランド「IWANNABANGKOK」とのスペシャルコラボレーションアイテムが日本初披露

LISAが設立した「音響と革新の融合」を体現するクリエイティブ・プラットフォームであるLLOUD。既存のエンターテインメントの境界を再定義し、ジャンルを超えて世代を繋ぐあらたな体験を創造している。

音楽制作からハリウッドでの俳優業、ライフスタイルブランドの展開まで、その活動は多岐にわたる同プラットフォーム。アーティストの創造的なビジョンを核に、圧倒的なグローバル・ネットワークを駆使し、次世代のエンターテインメント・ソリューションを世界へ提示している。

『LLOUD POP-UP in Tokyo』では、3月に開催された『ComplexCon Hong Kong』で世界中の注目を集めた「LLOUD GYM COLLECTION」の全ラインナップに加え、タイ・バンコクのユースカルチャーを牽引するストリートブランド「IWANNABANGKOK」とのスペシャルコラボレーションアイテムを日本初披露。

ショップに入った瞬間に目に飛び込んでくるのは、今回のポップアップのために作られたスペシャルなフォトスポット。一歩足を踏み入れた瞬間に、LISAが描く「LLOUD」というあらたな次元へと誘われる、シンボリックな空間演出が施されている。

RESTIRのミニマルな空間に、「GYM COLLECTION」のコンセプトを体現する、インダストリアルかつラグジュアリーな装飾がゲストを迎える。ボクシングリングを彷彿とさせるエッジの効いたセンターディスプレイは、アイテムの機能美を際立たせるだけでなく、来場者がどの角度から切り取ってもフォトジェニックな、没入感溢れる空間へと昇華されていく。

なお『LLOUD POP-UP in Tokyo ONLINE』では、5月8日より、本コレクションのオンライン販売がスタート。六本木のポップアップ会場に足を運ぶことが難しい人は、ぜひチェックしてみよう。

■イベント情報

『LLOUD POP-UP in Tokyo』

05/01（金）～05/07（木）東京・RESTIR（リステア）

■関連リンク

LLOUDオンラインストア

https://popup2026ss.bstage.in/

LLOUD公式Instagram

https://www.instagram.com/wearelloud/