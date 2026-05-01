お笑いタレント・エハラマサヒロ（43）が1日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し「全芸人から嫌われる」理由について言及した。

お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の良ちゃんが「全芸人に嫌われてるエハラマサヒロの良いところはSOUL’d OUTのモノマネが神」とポストし、話題となっていた。

これに「なぜそこまで嫌われる?」といったコメントが寄せられると、エハラは「自分調べでは、芸人のくせに面白くない、面白いより技術を見せようとする、面白くなくてもいいと思っている、芸人以外とばかり付き合う、芸人のセオリーに乗らない、家族を出す、偉そう、楽しそう、余裕っぽい、上手くいってそう、顔が嫌い、鼻につく、時事ネタに噛み付く、そこで生まれたアンチを煽る。です」と回答。

また「若いときにトガっていたから?」という声には「それも大いにありですな。あとプライド高そう、ナルシストそう、自分を過大評価しそう、他人を下に見てそう、承認欲求高そう。まぁそもそもウザいキャラで出てきたもんで売れる為にそのキャラ貫いたらこうなりますわな」とつづっていた。