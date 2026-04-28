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「知っておきたい」縁を切りたいけど切れない人への対処法。人間関係のストレスを激減させる7つの心理テクニック

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

心理カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【安心】縁を切りたい人けど切れない人にはこれが効く！受けるストレスを最小限に抑える心理」と題した動画を公開した。動画では、家族や職場など「縁を切りたいが離れられない」相手に対する具体的な対処法と、ストレスを最小限に抑えるための7つの心理テクニックが解説されている。



Ryota氏はまず、苦手な人ほど自分のストレス源となり、無意識のうちに相手を「重要人物」として扱ってしまう心理を指摘する。その上で、最初の対処法として「他に時間を使う場所を持つ」ことを推奨。仕事や習い事を始めたり、スポーツジムに通うなどして物理的に一緒にいる時間を減らすことで、結果的に相手を意識する時間が減ると語った。さらに、この考えを応用し「他の重要人物を作る」というアプローチも提示。恋人や尊敬できる人など、自分のエネルギーの矛先を別の重要な存在に向けることで、苦手な相手への関心を薄れさせる効果があると説明している。



また、当事者同士で解決できない場合は「第三者を間に入れる」社会支援型の方法が有効であると言及。職場の人間関係や親子関係において、適度に他の人を介在させることで、お互いのストレスを分割できると説いた。続いて、相手の行動をコントロールできないことによるストレスへの対策として「今と逆の対応方法を試す」ことを提案。いつも注意して直らないなら、いっそ放置して自分のために時間を使うなど、行動パターンを変えることで状況が好転する可能性を示唆した。



さらにユニークな視点として、相手を「反面教師にする」という手法も紹介している。Ryota氏は自身の工場勤務時代の経験を振り返り、理不尽な相手を自分なりの「研究材料」として観察し、事例集めの対象にすることで、不快感が軽減され精神的に楽になったと語った。



動画の終盤でRyota氏は、相手への「依存度」を減らし、「相手の知らない世界を持つ」ことの重要性を結論として提示している。嫌な相手に意識を集中させず、自分にとって良好で感謝の多い場所を築くことで、不満は自然と解消されていく。「丸かバツかで考えるのではなく、離れられるだけ離れましょう」という言葉の通り、段階的に相手との接触時間を減らしていくアプローチは、多くの人が抱える人間関係の悩みを根本から解決する力強いヒントになるだろう。