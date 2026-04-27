あいのり・桃、想像と違いすぎた新居のタイルに衝撃＆落胆
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が24日、オフィシャルブログを更新。建築中の新居で起きた“予想外の出来事”について明かした。
これまで、憧れだったという新居のため土地を購入したことや、ハウスメーカーの決定、建築が進むと吹き抜けになっているリビングや子ども部屋、一番心配していたというキッチン、テラス、プレイルームなどを公開している桃。
この日は「【注文住宅】ショックすぎることがおきた。」と題してブログを更新し、リビング横のトイレに設置予定の洗面台について言及。「可愛いタイルを選んだ」と理想のイメージを明かし、タイルのサンプル写真とともに「このタイルの手前に黒いボウル、全体的にグレーで、落ち着いた色味で、黒いボウルで締まる感じ。すごくシックでオシャレな感じ」を思い描いていたという。
しかし、実際に施工された状態を確認したところ、「わくわくしながら、貼られたタイルを見たら…想像と違いすぎた…」とショックを受けた様子を吐露し、実際に貼られた壁面の写真を公開。「え？！色間違えてる？！」と思ったものの、色自体は間違いではなく、選んだタイルが素焼き素材のため「同じロットでも窯の中の微妙な温度差で色味が変わってくる特性」があると説明を受けたことを明かした。
「理想の感じと全然雰囲気が違ったからショックでショックで…」と率直な心境をつづり、「しかもここ、お客様が使う洗面台だから尚更…」と複雑な思いも吐露。
最後は「これから家づくりする方、こういうこともあるので、タイル選びは気をつけて…ここまでムラがあるなんて、全く想像つかなかったよ…！！！！」と呼びかけ、同様のケースへの注意喚起でブログを締めくくった。
この投稿にファンから「シックで素敵だと思う」「めちゃくちゃオシャレで素敵」「実物のほうがおしゃれ！」「モノトーンで素敵」「とっても魅力的な壁」「えっ！めっちゃ可愛いですよ〜」「汚れが目立たなくていいかもよ」「銭湯みたいで可愛い」「レトロな銭湯みたい」「そんな気にすることないよ！」「落ち着いた雰囲気で良い感じ」や「イメージが違ったことは とてもショックですよね」「何事も勉強ですね」「早く全貌を見たいですぅ」などの声が寄せられている。
桃は、2009年２月７日からアメブロを開設。2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品をプロデュースするなど幅広く活躍。2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。2021年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる2022年５月５日に第２子次男が誕生。 現在２児のママで育児奮闘中。
これまで、憧れだったという新居のため土地を購入したことや、ハウスメーカーの決定、建築が進むと吹き抜けになっているリビングや子ども部屋、一番心配していたというキッチン、テラス、プレイルームなどを公開している桃。
しかし、実際に施工された状態を確認したところ、「わくわくしながら、貼られたタイルを見たら…想像と違いすぎた…」とショックを受けた様子を吐露し、実際に貼られた壁面の写真を公開。「え？！色間違えてる？！」と思ったものの、色自体は間違いではなく、選んだタイルが素焼き素材のため「同じロットでも窯の中の微妙な温度差で色味が変わってくる特性」があると説明を受けたことを明かした。
「理想の感じと全然雰囲気が違ったからショックでショックで…」と率直な心境をつづり、「しかもここ、お客様が使う洗面台だから尚更…」と複雑な思いも吐露。
最後は「これから家づくりする方、こういうこともあるので、タイル選びは気をつけて…ここまでムラがあるなんて、全く想像つかなかったよ…！！！！」と呼びかけ、同様のケースへの注意喚起でブログを締めくくった。
この投稿にファンから「シックで素敵だと思う」「めちゃくちゃオシャレで素敵」「実物のほうがおしゃれ！」「モノトーンで素敵」「とっても魅力的な壁」「えっ！めっちゃ可愛いですよ〜」「汚れが目立たなくていいかもよ」「銭湯みたいで可愛い」「レトロな銭湯みたい」「そんな気にすることないよ！」「落ち着いた雰囲気で良い感じ」や「イメージが違ったことは とてもショックですよね」「何事も勉強ですね」「早く全貌を見たいですぅ」などの声が寄せられている。
桃は、2009年２月７日からアメブロを開設。2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品をプロデュースするなど幅広く活躍。2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。2021年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる2022年５月５日に第２子次男が誕生。 現在２児のママで育児奮闘中。