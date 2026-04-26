渋谷すばるが7月15日、LIVE Blu-ray『渋谷すばる ASIA TOUR 2025-2026「Su」』をリリースすることが発表となった。

同映像作品は2025年11月の上海公演を皮切りにスタートしたアジアツアー＜渋谷すばる ASIA TOUR 2025-2026「Su」＞より、東京・日本青年館ホール公演を収録したもの。TOY’S STOREおよび、夏に開催されるファンクラブイベント＜渋谷すばる FAN MEETING 2026＞会場限定商品としてリリースされる。

映像作品『渋谷すばる ASIA TOUR 2025-2026「Su」』は、ライブ当日の熱狂を余すところなく詰め込んだ内容で届けられるほか、ライブ写真を使用した60ページフォトブック、直筆サインがランダムで封入されるスペシャルトレカに加え、アクリルバッグチャームセット(3種)が付属する豪華仕様となる。特典映像には、リハーサルや各公演の裏側に密着したドキュメンタリー映像や、昨年開催された盟友・横山裕との対バンイベント＜横山裕×渋谷すばる＞のライブ映像が収録される。

また、リリース発表とあわせて公開されたLIVE Blu-rayのジャケット写真は、ライブの熱量を切り取ったカットを使用したビジュアルだ。アートディレクターは、渋谷のアートワークでおなじみの丸井元子・仁平早紀が手掛けた。TOY’S STOREにて5月17日3:59までに予約した方は、早期予約特典としてアクリルバッグチャームセット4種の特別仕様となる。

なお、渋谷すばる芸能生活30周年を記念した＜渋谷すばる 30th Anniversary Asia Tour 2026＞が9月より開催されることも決定した。チケット詳細は後日発表される予定だ。

■LIVE Blu-ray『渋谷すばる ASIA TOUR 2025-2026「Su」』

2026年7月15日(水)リリース

予約リンク：https://store.toysfactory.co.jp/products/pptf-7171

＜ASIA TOUR 2025-2026「Su」＞セットリストプレイリスト：https://tf.lnk.to/subaru_livetour_Su

【完全生産限定盤(2BD＋60P Photo Book＋スペシャルトレカ[直筆サイン入りランダム封入]＋アクリルバッグチャームセット[3種])】

PPTF-7171〜7172 / \14,300(税込)

※TOY’S STORE＆イベント会場限定商品

▼Blu-ray DISC 1 収録内容

＜渋谷すばる ASIA TOUR 2025-2026「Su」＞

繋がる -Su ver.

Nekonome

アオ

人間讃歌

ダンデライオン

with U

POPEYE

ルピナス

ストライクゾーン

マリネ

月と東京

Jam Jam Jam

ココロオドレバ

Su

ベルトコンベアー〜爆音〜ないしょダンス〜ワレワレハニンゲンダ

Final Note

ひとひら

-encore-

赤い花

さらば

▼Blu-ray DISC 2 収録内容

・＜渋谷すばる ASIA TOUR 2025-2026「Su」＞Documentary

・対バンイベント＜横山裕×渋谷すばる＞

人間讃歌

Lov U

アオ

さらば

Final Note

ストライクゾーン

ココロオドレバ

ベルトコンベアー〜爆音〜ないしょダンス〜ワレワレハニンゲンダ

Sing

-encore-

Su

※Blu-rayの収録内容は変更になる可能性がございます。 ●早期予約特典：アクリルチャーム(Suくん)

対象期間：2026年5月17日(日)23:59まで

※アクリルバッグチャームセットが4種となる特別仕様でお届け ●店舗別予約･購入者特典

TOY’S STORE/イベント会場限定特典：デカ缶バッジ

※特典は数がなくなり次第終了となります

■ファンクラブイベント＜渋谷すばる FAN MEETING 2026＞

【大阪公演】

7月17日(金) Zepp Namba

〜昼からすばる〜(FC限定)：open14:00 / start15:00

〜夜もすばる〜：open18:00 / start19:00

7月18日(土) Zepp Namba(OSAKA)

〜昼からすばる〜(FC限定)：open13:00 / start14:00

〜夜もすばる〜：open17:00 / start18:00

【東京公演】

8月14日(金) Zepp Haneda

〜昼からすばる〜(FC限定)：open14:00 / start15:00

〜夜もすばる〜：open18:00 / start19:00

8月15日(土) Zepp Haneda

〜昼からすばる〜(FC限定)：open13:00 / start14:00

〜夜もすばる〜：open17:00 / start18:00

▼チケット

〜昼からすばる〜・〜夜もすばる〜セット：13,000円 (税込,1D別) ※FC限定

〜昼からすばる〜：6,600円 (税込,1D別) ※FC限定

〜夜もすばる〜：8,800円 (税込,1D別)

※全席指定

【Shubabu会員一次先行】

受付期間：4月26日(日)21:00〜5月6日(水)23:59

※〜昼からすばる〜・〜夜もすばる〜セット：1公演につき2枚まで

※〜昼からすばる〜/〜夜もすばる〜：1公演につき4枚まで

※当先行は「渋谷すばる OFFICIAL APP」による発券

特設サイト：https://special.shibutanisubaru.com/feature/sbr_fanmeeting2026

■芸能生活30周年記念ツアー＜渋谷すばる 30th Anniversary Asia Tour 2026＞

09月22日(火/祝) 大阪城音楽堂

09月30日(水) Zepp DiverCity(TOKYO)

10月08日(木) Zepp Nagoya

11月14日(土) 香港公演

12月19日(土) 台北公演

12月20日(日) 台北公演

※詳細は後日発表