2026年4月22日、交通系YouTuberのスーツが自身のYouTubeチャンネルを更新。電車で富士山を目指す動画を公開した。

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まずスーツが乗ったのは、特急「ふじさん」のロマンスカー「MSE」。新宿からスタートして、御殿場まで向かうようだ。車内の雰囲気については「デラックスでめっちゃいい」と快適に過ごせたようだ。景色を楽しみながら朝食を済ませ、静岡県まで移動。すると車窓から富士山が見えてきて、スーツは「晴れてよかった」とコメントをした。

約1時間半かけて、終点の御殿場駅に到着。ここからはバスに乗り換えて河口湖を目指すようだ。30分ほど御殿場駅周辺を散策し、「富士急モビリティ」に乗車。バスは山道をぐんぐん登っていき、峠道に突入。くねくねした道にスーツは「なんだこの目がまわる景色は」「コーヒーカップに乗っているよう」と驚いた様子。標高もかなり上がり、雪もちらほら見えてきたようだ。

そして山中湖に到着。このあたりから少し乗客数も増え始め、旅はラストスパートへ。富士山付近の街には貴重な施設などもあり、スーツは時代背景を解説しながら街全体が「富士山を中心とした設計」と紹介した。富士山駅から特急「富士回遊」に乗り換え、河口湖に到着した。観光客で賑わう河口湖駅については「いろんな車両が見られて面白い」と紹介し、動画は終了した。

今回の動画に視聴者からは「富士山特急可愛い」「絶景すぎ」「今度行ってみたいです」といった声が集まった。

（文＝向原康太）