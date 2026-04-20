黒部峡谷に春の訪れです。黒部峡谷鉄道のトロッコ電車がきょう、今シーズンの営業運転を開始し、訪れた人たちが雄大な景色に魅了されました。



「いってらっしゃーい」



シーズン初日のきょう、玄関口の宇奈月駅では華やかな雰囲気の中セレモニーが行われ、トロッコ電車は地元の人たちに見送られながら出発しました。



記者

「春の心地よい風をうけながら、目の前には壮大で美しい景色が広がっています」





黒部峡谷トロッコ電車は、能登半島地震で被害を受けた鐘釣周辺の復旧工事が現在も続いています。今年中の工事完了を目指していますが、現在の運行は猫又駅までとなっています。それでも乗客は、眼下に広がる峡谷や山々の新緑、エメラルドグリーンの湖面など、片道およそ５０分の旅で春の景色を楽しんでいました。石川県からの観光客「ずっときれいでほんとに来てよかったなって思います」千葉県からの観光客「めちゃくちゃ気持ちいいです」「風が涼しくて景色もきれいで最高です」海外からの観光客の姿も見られました。アメリカからの観光客「自然やサクラが美しかったです。電車も素晴らしかったです」昨年度は過去最多となる８万５０００人のインバウンド客が訪れるなど、海外からの人気も高まっているトロッコ電車。黒部峡谷鉄道は今シーズン、去年を上回る５９万５０００人の入り込み客数を目標としています。トロッコ電車の営業は１１月末までで、１０月以降の運行区間については、被災した区間の復旧工事の進捗を踏まえて判断するとしています。