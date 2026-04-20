黒部峡谷に春！トロッコ電車が今シーズンの運転開始
黒部峡谷に春の訪れです。黒部峡谷鉄道のトロッコ電車がきょう、今シーズンの営業運転を開始し、訪れた人たちが雄大な景色に魅了されました。
「いってらっしゃーい」
シーズン初日のきょう、玄関口の宇奈月駅では華やかな雰囲気の中セレモニーが行われ、トロッコ電車は地元の人たちに見送られながら出発しました。
記者
「春の心地よい風をうけながら、目の前には壮大で美しい景色が広がっています」
石川県からの観光客
「ずっときれいでほんとに来てよかったなって思います」
千葉県からの観光客
「めちゃくちゃ気持ちいいです」
「風が涼しくて景色もきれいで最高です」
海外からの観光客の姿も見られました。
アメリカからの観光客
「自然やサクラが美しかったです。電車も素晴らしかったです」
昨年度は過去最多となる８万５０００人のインバウンド客が訪れるなど、海外からの人気も高まっているトロッコ電車。黒部峡谷鉄道は今シーズン、去年を上回る５９万５０００人の入り込み客数を目標としています。トロッコ電車の営業は１１月末までで、１０月以降の運行区間については、被災した区間の復旧工事の進捗を踏まえて判断するとしています。