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「焦って売るのはもったいない」利回り3.5%の高配当ETF「399A」に隠された幻の配当

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資YouTubeチャンネル「YOU投資チャンネル」が、「【日本高配当株】399Aの分配金が少なすぎ!? 配当利回り3.5％の謎を徹底解明！高配当ETFに隠された「幻の配当」と今後の見通しは？次回配当金はいくら？489との比較も！」と題した動画を公開した。動画では、YOU氏が「公表されている指数の利回りは4%を超えているのに、実際は3.5%くらいしかない」という多くの投資家が抱くリアルな疑問に対し、その裏側にある構造的なからくりを解明している。



YOU氏は、利回りが低く見える最大の原因を「設定日のタイミングの罠」と「幻の配当」だと指摘する。399Aの構成銘柄のうち、約80%が3月期決算企業、約18%が12月期決算企業で占められている。しかし、同ファンドの運用スタートは2025年7月23日であったため、12月期決算企業が迎える6月末の中間配当の権利落ち日に間に合わず、配当を丸ごと取り逃がしてしまったと解説した。



「ETFの懐には一銭も入っていません」とYOU氏が語る通り、この「幻の配当」による欠損分が利回り低下の大きな要因であると定量的なデータを用いて証明。さらに、得られた配当収入から差し引かれる「運用コスト」も実質利回りを押し下げる要因の一つであると、分かりやすい図解を交えて紐解いた。



一方で、こうした取り逃がし現象はファンド設立初年度という特異なタイミングで起きた「ただの錯覚」にすぎないと断言。次回の決算では1年分の配当を網羅した完全体へと進化するとして、「今の3.5%という数字だけ見て『ダメだ！』と判断し、焦って売ってしまうのは結構もったいない」と視聴者に語りかけた。表面的な数字に惑わされず、ETFの仕組みを正しく理解し、長期的な視点で投資判断を下すことの重要性に気づかされる一本となっている。