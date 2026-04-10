野球塾を運営する水本弦さんが手首強化メニューを解説

スイングの強さやスピードには、下半身や背筋が重要になる。ただ、その力を最終的に生かせるかどうかは手首がカギになるという。大阪桐蔭の主将として2012年に甲子園春夏連覇を果たし、現在は小・中学生を対象にした野球塾を運営する水本弦さんは、手首を鍛える素振りを子どもたちに勧めている。

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力をロスせずバットに伝えるためには、下半身と上半身の連動が大切です。股関節やお尻、胸郭や背筋など、それぞれの部位の筋力や柔軟性を磨き、足の裏から指先まで下から上へ無駄なく力を伝えられれば、持っている力を最大限に活用できます。そして、下半身や上半身の強化を前提とした上で、打撃には手首が果たす役割が大きくなります。

スイングスピードは最終的に、末端の部位に力を伝えないと速くなりません。足の裏や指で地面を捉えてパワーを生み出し、最後は手首を返してバットを振るわけですが、手首を返す力が弱くなればスイングスピードは落ちてしまいます。

私が野球塾や野球教室で子どもたちに教えているのは、手首を強化する素振りです。ゴルフスイングのようにバットを縦に振り下ろし、振り切ったら同じ軌道で素早くバットを振り戻す内容です。慌てずに最後まで振り切ってから、力強くバットを戻します。

手首が硬い選手や手首の力が弱い選手は、スイングに力強さが出ません。手首を反らせる動きや返す動きがあるから、スイングは強くなります。トップをつくってから肘、手首、バットの順番で振り下ろすイメージで振り、音が鳴るようにバットを振り戻す練習を取り入れてみてください。

このメニューでは、力の入れ方と抜き方も覚えられます。打撃で力を入れるのはバットを振り下ろすダウンスイングの動きです。アッパースイングは重力に逆らう動きになるので、スイングスピードが出にくくなります。リラックスして構え、ダウンスイングのところだけ力を入れる意識を持ってください。

この時に腹斜筋（脇腹の筋肉）を使えると、スイングにキレが出ます。股関節や背筋などのトレーニングは、打力アップに必要です。それに加えて手首の重要性を知っていると、他の部位の強化が打撃に生きてくるはずです。（水本弦 / Gen Mizumoto）