【まとめ】S&P500は黄金の6ヶ月へ！下落相場を乗り切るための3つのアノマリー
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資産運用アドバイザーのガーコが、「S&P500、黄金の6ヶ月開始です！」と題した動画を公開した。動画では、米国株、日本株、全世界株が総じて下落した3月の相場を振り返りつつ、S&P500における歴史的なデータに基づき、今後の見通しや投資家が取るべき姿勢について解説している。
動画の前半では、S&P500が第1四半期にマイナス4.6%、NASDAQがマイナス6.7%となり、2022年の利上げショック以来最悪の四半期となった背景を説明。金利上昇や中東情勢の緊迫化が主な下落要因であると指摘した。その上で、S&P500に関する「3つのアノマリー」を紹介。大統領選挙のサイクルにおいて、任期2年目の第2・第3四半期は歴史的に弱い傾向があるものの、その先の第4四半期から翌年第1四半期にかけては「75年間で94.7%の確率で上昇する『黄金の四半期』が待っている可能性がある」と解説。現在の下落は異常事態ではないとし、「恐怖の期間ではなく、仕込みの期間と捉えることもできる」との見解を示した。
続いて日本株について、3月は35年ぶりに月間下落幅の過去最大を更新したと言及。原油高によるインフレ懸念と金利上昇が逆風となる一方、ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイが円建て債を追加発行し、日本株への投資資金を準備している動向を紹介した。バフェット氏が「今の下落した株価でも、買うほどではない。下がり足りない」と語っていることを引き合いに出し、さらなる下落を待つ戦略の重要性を強調した。
最後に、投資の巨人である故チャーリー・マンガー氏の「大きな利益は、買う時でも売る時でもなく、待っている時に生まれる」という言葉を紹介。下落相場において市場に居続けることの重要性を説き、「来週はOPECプラスの会合、そしてイラン情勢の続報が最大の焦点です」と締めくくった。長期的な視点を持ち、今後の市場動向を冷静に見極めることが求められそうだ。
動画の前半では、S&P500が第1四半期にマイナス4.6%、NASDAQがマイナス6.7%となり、2022年の利上げショック以来最悪の四半期となった背景を説明。金利上昇や中東情勢の緊迫化が主な下落要因であると指摘した。その上で、S&P500に関する「3つのアノマリー」を紹介。大統領選挙のサイクルにおいて、任期2年目の第2・第3四半期は歴史的に弱い傾向があるものの、その先の第4四半期から翌年第1四半期にかけては「75年間で94.7%の確率で上昇する『黄金の四半期』が待っている可能性がある」と解説。現在の下落は異常事態ではないとし、「恐怖の期間ではなく、仕込みの期間と捉えることもできる」との見解を示した。
続いて日本株について、3月は35年ぶりに月間下落幅の過去最大を更新したと言及。原油高によるインフレ懸念と金利上昇が逆風となる一方、ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイが円建て債を追加発行し、日本株への投資資金を準備している動向を紹介した。バフェット氏が「今の下落した株価でも、買うほどではない。下がり足りない」と語っていることを引き合いに出し、さらなる下落を待つ戦略の重要性を強調した。
最後に、投資の巨人である故チャーリー・マンガー氏の「大きな利益は、買う時でも売る時でもなく、待っている時に生まれる」という言葉を紹介。下落相場において市場に居続けることの重要性を説き、「来週はOPECプラスの会合、そしてイラン情勢の続報が最大の焦点です」と締めくくった。長期的な視点を持ち、今後の市場動向を冷静に見極めることが求められそうだ。
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