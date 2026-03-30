等身大ラブコメ『正反対な君と僕』第２期ABEMA先行配信決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、“等身大”ラブコメディTVアニメ『正反対な君と僕』第２期を７月５日（日）から毎週日曜日午後５時30分より先行配信する。
『正反対な君と僕』は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載された、阿賀沢紅茶によるラブコメ漫画が原作で、いつも元気だが周囲の目を気にしてしまう女子・鈴木と、物静かで自分の意見をはっきり言える男子・谷という“正反対”の二人がお互いを尊重しながらゆっくりと理解を深めていく姿と、友人たちとの学校生活を描いた青春ラブコメディ。思春期ならではの繊細な感情に寄り添う“等身大の恋模様”が支持を集め、「第４回マガデミー賞」作品賞をはじめ、数々のマンガ賞にも名を連ねるなど話題沸騰。2026年１月より初のTVアニメがスタートし、さらなる注目を集めている。
このたび、TVアニメ『正反対な君と僕』の第２期が発表されるとともに、第１期に続き「ABEMA」での先行配信が決定。７月５日（日）から毎週日曜日午後５時30分より先行配信を開始するほか、同日夜９時からは「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送を実施。また、配信開始３日後の毎週水曜日午後５時30分より、最新話の無料配信を開始し、以降クール期間中は最新話まで全話を無料見放題で楽しめる。
なお第１期は「ABEMA」で絶賛配信中。
(C)阿賀沢紅茶／集英社・「正反対な君と僕」製作委員会
『正反対な君と僕』は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載された、阿賀沢紅茶によるラブコメ漫画が原作で、いつも元気だが周囲の目を気にしてしまう女子・鈴木と、物静かで自分の意見をはっきり言える男子・谷という“正反対”の二人がお互いを尊重しながらゆっくりと理解を深めていく姿と、友人たちとの学校生活を描いた青春ラブコメディ。思春期ならではの繊細な感情に寄り添う“等身大の恋模様”が支持を集め、「第４回マガデミー賞」作品賞をはじめ、数々のマンガ賞にも名を連ねるなど話題沸騰。2026年１月より初のTVアニメがスタートし、さらなる注目を集めている。
なお第１期は「ABEMA」で絶賛配信中。
(C)阿賀沢紅茶／集英社・「正反対な君と僕」製作委員会