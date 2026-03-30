【本日から】Amazonでお茶やジュース、飲料水や炭酸水などが最大54％OFFに

今年からパワーアップした「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、「飲料先行セール」が本日からスタート！飲料先行セール期間中に表示されるセール価格は、新生活セール期間中も維持されるので安心して購入できます。Amazonでまとめ買いすれば、安いだけでなく玄関先まで届けてくれるのでとても助かりますよ、ぜひチェックしてみてくださいね。

「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル

強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」

日本人の味覚に合う飲みやすい軟水「クリスタルガイザー」

エナジードリンクの定番「レッドブル」

水・お湯・炭酸水で割って美味しい。ミツカンのブルーベリー黒酢

カラダが求める酸っぱさ。「キレートレモン Wレモン」

急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」

濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」

すっきり飲みやすい。サントリー「やさしい麦茶」

香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」

食後の血中中性脂肪の上昇を抑える「ぎゅっと濃い十六茶」630ml×24本

ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」

お得な大容量600ml。冷たくても常温でも美味しいブラックコーヒー

香りとキレが際立つ。UCCのブラック無糖コーヒー

血中コレステロールが気になる方に。「カゴメ トマトジュース」

その他のセール予定商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。