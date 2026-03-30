【本日から】Amazonでお茶やジュース、飲料水や炭酸水などが最大54％OFFに
今年からパワーアップした「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、「飲料先行セール」が本日からスタート！飲料先行セール期間中に表示されるセール価格は、新生活セール期間中も維持されるので安心して購入できます。

Amazonでまとめ買いすれば、安いだけでなく玄関先まで届けてくれるのでとても助かりますよ、ぜひチェックしてみてくださいね。

→ Amazon「新生活セール Final 飲料先行セール」はこちら

→「Amazon 新生活セール Final」はこちら

「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル


い・ろ・は・す（I LOHAS）

【Amazon.co.jp限定】 い・ろ・は・す 2L PET ラベルレス ×8本

1,112円 → 890円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


い・ろ・は・す（I LOHAS）

い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水

2,043円 → 1,634円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」


ウィルキンソン

[Amazon限定ブランド] アサヒ飲料 MS+B ウィルキンソン タンサン ラベルレスボトル 500ml×24本 [炭酸水] ウィルキンソン アサヒ飲料 MS+B タンサン ラベルレスボトル 500ml×24本 [炭酸水]【Amazon.co.jp限定】

2,291円 → 1,798円（22%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



日本人の味覚に合う飲みやすい軟水「クリスタルガイザー」


Crystal Geyser(クリスタルガイザー)

Crystal Geyser(クリスタルガイザー) クリスタルガイザー Crystal Geyser(クリスタルガイザー) 大塚食品700ml×24本 [正規輸入品] 【PFAS（PFOS・PFOA）不検出】

3,577円 → 2,094円（41%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



エナジードリンクの定番「レッドブル」


Red Bull

Red Bull レッドブル エナジードリンク バラエティーパック 【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本

5,132円 → 3,592円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



水・お湯・炭酸水で割って美味しい。ミツカンのブルーベリー黒酢


ミツカン

ミツカン 黒酢シリーズ ミツカン ブルーベリー黒酢 500ml ×2本 機能性表示食品

2,199円 → 1,144円（48%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



カラダが求める酸っぱさ。「キレートレモン Wレモン」


キレートレモン

キレートレモン Wレモン キレートレモン Wレモン 500ml×24本 クエン酸 ビタミンC レモン果汁 炭酸飲料 ペットボトル ポッカサッポロ

4,655円 → 2,136円（54%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 525mlPET×24本

3,528円 → 1,770円（50%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 ラベルレス 525ml PET ×24本

2,009円 → 1,708円（15%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525mlPET ×24本 [機能性表示食品]

2,256円 → 1,882円（17%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



すっきり飲みやすい。サントリー「やさしい麦茶」


GREEN DA・KA・RA(グリーンダカラ)

GREEN DA・KA・RA(グリーンダカラ) サントリー グリーンダカラ GREEN DA・KA・RA(グリーンダカラ) サントリー グリーンダカラ やさしい麦茶 お茶 麦茶 ペットボトル 680ml ×24本 まとめ売り実施中

1,982円 → 1,684円（15%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」


爽健美茶

コカ・コーラ やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 650mlPET×24本

2,156円 → 1,834円（15%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



食後の血中中性脂肪の上昇を抑える「ぎゅっと濃い十六茶」630ml×24本


十六茶

アサヒ飲料 ぎゅっと濃い十六茶 630ml×24本 [お茶] [ノンカフェイン] [機能性表示食品] [糖の吸収/食後の血中中性脂肪の上昇を抑える]

2,567円 → 1,796円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」


Coca-Cola(コカ・コーラ)

コカ・コーラ 500mlPET×24本

2,496円 → 1,997円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



お得な大容量600ml。冷たくても常温でも美味しいブラックコーヒー


Fire(ファイア)

ファイア ワンデイ ブラック Fire(ファイア) キリン ワンデイ ブラック コーヒー 無糖 600ml 24本 ペットボトル

2,793円 → 2,230円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



香りとキレが際立つ。UCCのブラック無糖コーヒー


ブラック無糖

ブラック無糖 SOT缶 企画品 ブラック無糖 BLACK UCC 缶コーヒー185ml×30本

3,150円 → 1,999円（37%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



血中コレステロールが気になる方に。「カゴメ トマトジュース」


カゴメ トマトジュース

カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)【Amazon.co.jp限定】

2,970円 → 2,616円（12%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール予定商品


お・い・し・いカフェインレス

お・い・し・いカフェインレス コーヒー 無糖 ペットボトル 900ml×12本【デカフェ】【ノンカフェイン】

2,955円 → 1,999円（32%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


アーモンド効果

アーモンド効果加糖200ml アーモンド効果 アソートセット 200ml ×18本 江崎グリコ 常温保存可能 ビタミンE 食物繊維 アーモンドミルク

2,626円 → 1,711円（35%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


午後の紅茶

午後の紅茶 おいしい無糖 キリン 午後の紅茶 おいしい無糖 500ml 24本 ペットボトル お茶 無糖紅茶 飲料 アイスティー

2,760円 → 1,920円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


SOYMILK DAYS(ソイミルク デイズ)

【Amazon.co.jp限定】キッコーマン おいしい無調整豆乳SOYMILK DAYS 1000ml×6本

1,729円 → 1,383円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


生茶

生茶 キリン 生茶 ラベルレス お茶 2リットル 9本 ペットボトル

1,764円 → 1,586円（10%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→ Amazon「新生活セール Final 飲料先行セール」はこちら

→「Amazon 新生活セール Final」はこちら

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります