【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは２９日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はアスレチックス戦に５番三塁で出場し、四回にメジャー初アーチとなるソロ本塁打を放った。

４打数１安打１打点で、５―２の勝利に貢献。ブルージェイズは開幕３連勝とした。

デビュー３戦目で待望の一発が生まれた。巨人からブルージェイズに移籍した岡本がメジャー初本塁打。本拠地・トロントのファンを熱狂させた。

先頭の四回だ。１ストライクからの真ん中やや低め、９６・４マイル（約１５５キロ）を強くたたいた。手応え十分だったか、ゆっくりと走り出してダイヤモンドを一周。出迎えた主砲のゲレロとお辞儀のポーズで喜び合い、ベンチでは仲間たちにハイタッチで迎えられた。

巨人時代に２４８本塁打をマークした右の長距離砲。以前、今季の本塁打数の目標を質問された際には「本当に特にそういうのはない」と明かし、「まずは毎日コツコツ、自分のやるべきことをやって、その日の全力を出して頑張りたい」と誓っていた。メジャーでもたくさんの放物線でファンを楽しませてくれるはずだ。