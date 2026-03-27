酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

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【画像】東ブクロ氏のフォギーなまなざし

【ウォシュレットに頼り切りです】

【お悩みNo.173】ウォシュレットが好きすぎて困ります。これっておかしいですかね。【PN:フォー食べたい・30代・男性・会社員】

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――今やウォシュレットは大切なインフラとなりました。

本当にそうですよ。ウォシュレットがなかった時代を思い出せないくらい、当たり前になりましたし、すっかりお尻にもなじみました。僕も質問者の方と同じで、ずっと使ってしまうタイプなので共感しますね。どんどん使えばいいと思います。

――そこまで依存してたら、ウォシュレットがないトイレは不安になりませんか？

そうなんです。トイレットペーパーをガラガラやってね、気づいたら一本分ぐらいケツ拭いてるんちゃうかなって時もある。何度拭いていてもお尻につくやないですか。だから納得いくまで拭きますね。

――何度で何度でも立ち上がり拭くドリブクロは、ゼロになるまでやらないと気がすまない。

気になりますからね。紙につくのが0.1％ぐらいで、もう次は大丈夫だろって時も念のために拭きます。

――潔癖症がここでも顔を出しました。

顔を出すといえば、ウォシュレットで便意が誘発されて、洗ってるうちにネクストが顔を出すこともあるからね。だから余計不安になってずっと洗ってると、メーカーによって違うのかもしれないけど、時間制限があって2分くらいで止まるんですよ。それがやりきれなくて。

――それは知りませんでした。

ウォシュレットに頼り切りなんです。だから、ウォシュレットがないトイレだと「ここは我慢しようか」って思いますね。先日、愛媛のロケ先では和式しかなくて、それだったら一日我慢するかなって諦めました。ここ数年は和式ではしてないかもな。

――ちなみにウォシュレットの強さの好みはありますか？

それはもう最強ですよ。マックスの水圧じゃないと満足できない体になってしまいました。使ってる時間も長いからエコじゃないけど、気持ちがよくて、ついつい長居してしまいます。

――位置調整はどうします？

騎乗位みたいに腰を動かして、いい位置を探りますね。そして「ここだ」というところを見つけたら、肛門のちょっと中まで温水を入れるようにします。綺麗になってるって実感と、お風呂に入ったくらいのすっきりさはありますよね。

――お風呂に入れないのと、ウォシュレットがないのどっちがいいですか？

うわぁ、絶妙なとこではあるけどなぁ。まあでもケツが汚いのは嫌やなぁ。夏場とかは風呂に入れないと頭が気持ち悪いけど、うんこがついてる気持ち悪さに比べたらね。

――セックスの相手がウォシュレットを使ってなかったらどうです？

それも本当は嫌ですけど、それのおかげで女性が恥じらうと思えば興奮できますね。ケツのにおい嗅がれるの嫌やろなって思うと余計に言いたくなる。そうすると、恥じらってあそこが「キュッ」と締まったり。女の子のケツの穴がうんこ臭いのは興奮材料になる。

――ブクロさんとセックスする前にはウォシュレットを使わない方がベター。

ただ、うんこ臭いのは興奮材料だけど、まあセックスに集中できないときもあるからね。できれば徹底的に洗浄してからきてほしいですね。そっちのほうが互いにセックスに集中して楽しめると思うんです。

【人間としての尊厳だからこその恥じらい】

【お悩みNo.174】うんこで興奮できますか？【PN:南国の鬼・20代・男性・学生】

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――またうんこの話ですいません。うんこの臭いは香水みたいなものと言いますが、本物のうんこがついてたら嫌ですよね。

まあ、見たくはないですよね。うんこそのものに興奮するわけじゃないですから。でも、先日、森香澄さんの番組で、宿便を腸内洗浄するという企画があったんですが、それはちょっと興奮しましたね。

――恥じらいという文脈ですよね。

そうですね。たしかに、宿便が機械の中を通っていく、まあ安全地帯から見ているわけですよ。その安心感も含めていいなと思いました。

――でも、「私のうんち見て」って言われたら嫌だと。ブクロさんはストーリーや恥じらいを大事にしていますが、おしっこの音はどうです？

ゴルフ場のコースにあるトイレって簡易的なもんでして、隣の個室に女の子が入ってきたらやっぱり動きをとめて息を潜めてしまいますからね。つまり気になるってことです。

――音姫が普及したように、音を聞かれるのは恥ずかしいみたいですよ。

それは人間としての尊厳じゃないですか。排泄という行為って、やっぱり人間が目を背けたくなるもの。だから恥じらいが生まれる。残り香だったり排泄音に恥ずかしさを感じるっていうのはすごくまともだと思うんです。

――恥じらうからうんこでも興奮できる。

そうです、「ほら、興奮するだろ」と開き直られるのは違いますね。女性が恥ずかしがって男が興奮する。互いに役割を演じることが大事なんだと思うんです。

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●東ブクロ

1985年10月6日生まれ 大阪府茨木市出身

〇2008年に現在の相方である森田哲矢とお笑いコンビ『さらば青春の光』を結成。2017年に本名の東口宜隆から現在の芸名である東ブクロに改名した。芸能界を代表するプレイボーイとしても知られており、スキャンダルも含め多くの浮き名を流してきた。

公式YouTubeチャンネル『さらば青春の光Official

取材・文・撮影／キンマサタカ