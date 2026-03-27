日本バラエティ初挑戦K-POP第５世代NOWZヨンウ「特技は日本語」
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月28日（土）夜９時より、i-dleらが所属するCUBE ENTERTAINMENTから2024年にデビューした５人組ボーイズグループ・NOWZ（ナウズ）の日本デビューを記念した特別番組『祝！日本デビュー 第５世代ルーキーNOWZの魅力を徹底解剖 in ABEMA』を国内独占・無料配信。番組配信に向けたカウントダウン企画として、メンバーの個別アンケートインタビューを公開。今回は日本語が得意だというヨンウの回答を紹介。
NOWZは、ヒョンビン、ユン、ヨンウ、ジンヒョク、シユンの５人で構成される注目の第５世代ルーキー。グループ名の「NOW」は”現在”という今この瞬間を意味し、「Z」は終わりではなく、無限に広がる可能性と新たな始まりという意味が込められている。本番組は、今年３月４日に日本デビューを果たしたNOWZの魅力を徹底解剖していく特別番組で、MCに古家正亨氏を迎え、メンバーが日本のバラエティ企画に体当たりで挑戦。初めての日本式バラエティに戸惑いながらも、一生懸命勉強してきたという日本語を駆使して積極的に挑む、メンバーたちの意外な一面と素顔をたっぷりとお届けする。
◆ヨンウ アンケート回答
１）お名前 ヨンウ
２）生年月日 2003.09.23
３）MBTI INTP
４）チャームポイントは？ （自分の好きなパーツや、ファンに注目してほしいところ） ステージ上の姿
５）憧れのロールモデル（尊敬するアイドル）は？ BTS,BIGBANG先輩です
６）「これだけはメンバーに負けない！」という特技は？ 日本語！
７）お休みがあったら、何がしたい？ 旅館に行きたい！
８）最近のマイブーム（ハマっていること）は？ コンサート
９）自分の性格をひと言で表すと？ （周りからどう言われるか、なども含めて） 厳しい、きつい？
10）自分の「武器（ダンス・歌・表現力など）」は何？ 何事もに全力な姿
11）一生のうちに一度はやってみたいことは？ 日本で住みたいです
12）メンバーと日本でいきたい場所、やりたいことはありますか？ 温泉とかグルメ旅
13）これからの目標は？ 影響力の大きいアーティストになること
14）日本のファンへのメッセージをお願いします！ 日本のファンの皆さん、これから日本のイベントでたくさん来るので応援お願いします。
初めての日本式バラエティに戸惑いながらも積極的に挑むメンバーたち…その素顔や意外な一面が明らかになる『祝！日本デビュー 第5世代ルーキーNOWZの魅力を徹底解剖 in ABEMA』は、３月28日（土）と４月４日（土）の夜９時から無料配信。
(C)CUBE ENTERTAINMENT INC.
◆ヨンウ アンケート回答
１）お名前 ヨンウ
２）生年月日 2003.09.23
３）MBTI INTP
４）チャームポイントは？ （自分の好きなパーツや、ファンに注目してほしいところ） ステージ上の姿
５）憧れのロールモデル（尊敬するアイドル）は？ BTS,BIGBANG先輩です
６）「これだけはメンバーに負けない！」という特技は？ 日本語！
７）お休みがあったら、何がしたい？ 旅館に行きたい！
８）最近のマイブーム（ハマっていること）は？ コンサート
９）自分の性格をひと言で表すと？ （周りからどう言われるか、なども含めて） 厳しい、きつい？
10）自分の「武器（ダンス・歌・表現力など）」は何？ 何事もに全力な姿
11）一生のうちに一度はやってみたいことは？ 日本で住みたいです
12）メンバーと日本でいきたい場所、やりたいことはありますか？ 温泉とかグルメ旅
13）これからの目標は？ 影響力の大きいアーティストになること
14）日本のファンへのメッセージをお願いします！ 日本のファンの皆さん、これから日本のイベントでたくさん来るので応援お願いします。
初めての日本式バラエティに戸惑いながらも積極的に挑むメンバーたち…その素顔や意外な一面が明らかになる『祝！日本デビュー 第5世代ルーキーNOWZの魅力を徹底解剖 in ABEMA』は、３月28日（土）と４月４日（土）の夜９時から無料配信。
(C)CUBE ENTERTAINMENT INC.