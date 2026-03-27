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YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が「#旅ラン 桜咲く、東京大学駒場キャンパスを走る。２０２６年３月２４日出走。」と題した動画を公開しました。脳科学者の茂木健一郎が、春の東京大学駒場キャンパスを走りながら、美しい桜の風景や学生時代の思い出を語っています。



動画は、茂木が駒場キャンパス内を軽快に走るシーンからスタート。撮影日は3月下旬ということもあり、キャンパス内には見事な「桜のトンネル」が広がっています。茂木自身も学生時代をこのキャンパスで過ごしており、グラウンドで練習する野球部員たちの姿を眺めながら、当時の記憶を懐かしそうに振り返る様子が収められています。



走り進めると、オートファジー現象の発見でノーベル賞を受賞した大隅良典先生の碑が登場。さらにイチョウ並木を抜けると、新入生歓迎の立て看板がずらりと並ぶエリアへ差し掛かり、春ならではの活気ある雰囲気が伝わってきます。



動画の中盤では、三島由紀夫が全共闘と伝説の討論を行ったことで知られる「900番教室」も紹介。「学士入学で法学部に進学した時に、憲法とかそういう授業をこの900番教室で受けた」と、自身の意外なエピソードも披露しました。終盤にはドイツ語の授業中にサッカーをした思い出として「ゲガンゲン！」という言葉を振り返りつつ、キャンパスの裏門から渋谷の松濤方面へと進むルートを紹介します。



歴史的な建造物や自然豊かな風景が楽しめる駒場キャンパスでの「旅ラン」。茂木の語るエピソードとともにキャンパスの空気を感じられる本動画は、日々の運動コースや春の散策ルートを探している人にとって、絶好の参考になりそうです。