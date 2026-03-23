AZのDF市原吏音、待望のトップチームデビュー！ 82分から途中出場
AZ（オランダ1部）に所属するDF市原吏音が、待望のトップチームデビューを果たした。
現在20歳の市原はRB大宮アルディージャの育成組織出身で2023年にトップチームデビュー。昨シーズンは明治安田J2リーグで29試合に出場し、J2リーグのベストイレブンにも選出された。各年代の日本代表としても活躍しており、今年1月にサウジアラビアで開催されたAFC U−23アジアカップ2026では、主将を務めて日本の大会連覇に貢献した。
その後、今年1月31日にAZに完全移籍で加入を果たし、2月8日に行われたエールディヴィジ第22節のアヤックス戦からベンチ入りメンバーに入っていたが、6試合連続で出番はなく。リザーブチームでは5試合に出場していた一方で、トップチームでは出場機会がない状況が続いていた。
そんななか、22日に行われたエールディヴィジ第28節のフローニンゲン戦でもベンチスターとなった市原だが、0−3で迎えた82分に途中出場を果たし、AZのトップチームデビューを飾った。なお、試合は0−3のまま敗れたほか、AZに所属するDF毎熊晟矢はベンチ外だった。
現在20歳の市原はRB大宮アルディージャの育成組織出身で2023年にトップチームデビュー。昨シーズンは明治安田J2リーグで29試合に出場し、J2リーグのベストイレブンにも選出された。各年代の日本代表としても活躍しており、今年1月にサウジアラビアで開催されたAFC U−23アジアカップ2026では、主将を務めて日本の大会連覇に貢献した。
そんななか、22日に行われたエールディヴィジ第28節のフローニンゲン戦でもベンチスターとなった市原だが、0−3で迎えた82分に途中出場を果たし、AZのトップチームデビューを飾った。なお、試合は0−3のまま敗れたほか、AZに所属するDF毎熊晟矢はベンチ外だった。