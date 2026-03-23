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「胸を膨らませたハトと一緒」茂木健一郎が“伸びない人”に苦言！SNSで自慢ばかりする人の末路

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「自分のことを笑える人が伸びる」と題した動画を公開。自分の失敗や欠点をユーモアに変える能力こそが人間的な成長の鍵であると説き、SNSなどで過剰な自己アピールに終始する風潮に警鐘を鳴らした。



動画の冒頭で茂木氏は、精神的な回復力を意味する「レジリエント」になるための秘訣として、「自分のダメなこととか失敗とかを笑える技術っていうのはすごく重要」と語る。この技術を磨くことが、強くしなやかな精神を育む上で不可欠だと強調した。



一方で、自分を大きく見せようとしたり、自慢話に終始したりする人については「結局なんかあんまり大したことできない」とバッサリ。そうした人々には「伸びしろがない」と指摘し、成長が止まってしまうと分析する。



対照的に、自身の欠点をユーモアの種に変え、前向きに進める人は「どんどん伸びていく」と主張。「笑ってる人ほど、ユーモアのある人ほど伸びるっていうのはそういうこと」と、そのメカニズムを解説した。



茂木氏は、虚勢を張る人々を「胸を膨らませたハトみたいな人」と独特の表現で形容。「『私はこんな偉いんです、私はこんなすごいんです』って言ってるけど、いや、そうでもないんじゃないかな」と手厳しく述べ、「自分でそういうことを言えるような人っていうのが、やっぱりとても素敵な人だと思う」と持論を展開した。



さらに、この傾向はSNSで顕著だとし、「インスタでなんか映える絵を一生懸命投稿している人って、やっぱりそれだけで終わっちゃいますよね」と言及。自分の魅力は他者が見出すものであり、自らアピールするものではないと釘を刺した。



最後に茂木氏は、自分の至らなさを自覚し、威張らない姿勢こそが成長につながると改めて強調。「自分の至らないところをちゃんと認識して笑って伸びていくっていうのが素敵なことじゃないかなと僕は思っています」と視聴者に語りかけ、動画を締めくくった。