文化放送は、King & Prince・永瀬廉がパーソナリティを務める特別番組『King & Prince永瀬廉のRadioGARDEN～映画『鬼の花嫁』公開直前＆主題歌発売記念！はじめての生放送SP～』を、3月25日（水）午後8時00分より放送する。

『King & Prince永瀬廉のRadioGARDEN』は、King & Princeの永瀬廉がパーソナリティを務めるレギュラーラジオ番組。2019年6月に放送を開始した永瀬にとって初の冠ラジオ番組で、通称『庭ラジ』という愛称で親しまれており、毎週、自然体なトークをお送りしている。

このたび、永瀬が吉川愛とともにダブル主演を務める映画「鬼の花嫁」の公開と、King & Prince 18枚目のシングルで、この映画の主題歌でもある「Waltz for Lily」の発売を記念した特別番組の放送が決定した。番組初の生放送でおくる今回の特別番組は、映画の見どころをたっぷり語るのはもちろん、リスナーからのメールも紹介しながら、いつも以上にテンション高く、いつも以上に早口で（!?）、映画の公開を目前に控えた今の想いをトークする。また、同日の深夜0時05分～は『King & Prince永瀬廉のRadioGARDEN』のレギュラー放送もお送りする（『矢吹奈子のレコメン！』内で放送）。

パーソナリティを務める永瀬廉は、以下のようにコメントしている。

初めての生放送です！

メールを読むのはいつも楽しいのですが、例えば僕が噛んだ時にすぐ「嚙みすぎだよ～！」とメールが来るとか、そういうリアルタイムでのやり取りができることにワクワクしています。

リスナーの皆さんと楽しい1時間にしていきたいです。

でも、いつも通りの永瀬廉で楽しみたいと思います！

番組では、リスナーからのメールを募集中。テーマは「“鬼”もしくは“花嫁”にまつわるメール」。映画のタイトルにちなみ、「最近の鬼○○（鬼怒り、鬼買い、鬼美味かった）エピソード」「鬼あるある」「鬼クイズ」や、「今年、花嫁になる予定です！」「お母さん、おばあちゃんの花嫁時代のこんなエピソードを聞きました」など、内容は自由。メールの宛先は、ren@joqr.netまで。メールが読まれた方の中から抽選で5名様に、映画「鬼の花嫁」オリジナルグッズセットをプレゼントする。

【特別番組概要】

■番組名： 『King & Prince永瀬廉のRadioGARDEN～映画『鬼の花嫁』公開直前＆主題歌発売記念！はじめての生放送SP～』

■放送日時： 3月25日（水）午後8時00分～9時00分 ＊生放送

■出演： King & Prince・永瀬廉

【『King & Prince永瀬廉のRadioGARDEN』番組概要】

■番組名： 『King & Prince永瀬廉のRadioGARDEN』

■放送日時： 毎週水曜日 深夜0時05分～0時25分頃（24時05分～24時25分頃）

※『矢吹奈子のレコメン！』内で放送

■出演： King & Prince・永瀬廉

■メールアドレス： ren@joqr.net

■推奨ハッシュタグ： #庭ラジ

【『レコメン！』番組概要】

■番組名： 『レコメン！』

■放送日時： 毎週月～木曜日 午後10時00分～深夜1時00分（22時00分～25時00分） 生放送

※ネット局： 秋田放送、ラジオ福島、北日本放送、静岡放送、KBS京都、ラジオ関西、南海放送（火～木）

※24時～は、文化放送を含む36局ネットで放送

■パーソナリティ： （月）駒木根葵汰 （火）佐藤勝利、原嘉孝（timelesz） （水）矢吹奈子 （木）吉田仁人（M!LK）

■出演者： Kis-My-Ft2、King & Prince・永瀬廉、Aile The Shota、ラブライブ！シリーズ、Girls²、田中れいか