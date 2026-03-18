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ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「【無印良品週間】10%オフで満足してない？店舗・ネット別の最強決済ルートを徹底解説」と題した動画を公開。多くの人が心待ちにする「無印良品週間」の10%オフだけでなく、支払い方法を工夫することでさらにお得になる「最強決済ルート」を紹介した。



無印良品週間は、無印良品のメンバーを対象に、全品（一部商品を除く）が10%オフになるキャンペーン。2026年は3月20日から3月30日まで開催され、ネットストアは31日の午前10時まで利用できる。10%オフを適用するには「MUJIアプリ」をインストールし、メンバー登録を済ませておく必要がある。



動画では、まず実店舗でのお得な支払い方法を解説。基本となる10%オフに加え、各種決済キャンペーンを組み合わせることで、還元率を大幅にアップさせることが可能だという。



例えば、iPhoneユーザー限定で、dカードのVisaブランドをVisaのタッチ決済で利用すると30%還元、d払いのタッチ決済では20%還元されるキャンペーンを紹介。また、2026年3月よりAndroidとiPhoneで利用可能になったモバイルICOCAでは、7%の還元が受けられるという。



一方、ネットストアで買い物をする際は「まず楽天リーベイツを経由」することが必須だと強調。ポイントサイトである楽天リーベイツを経由するだけで、購入金額に応じた楽天ポイントが貯まるからだ。その上で、毎週金曜日・土曜日に対象サイトでのネット決済で4%の還元が受けられる「d払い」を利用するのが、最もお得な方法の一つだとした。



最後に、おまけとして「妻がおすすめする」という無印良品のザルを紹介。100円ショップの製品とは異なり、ふちの部分が非常に頑丈で「絶対に取れない」と、その品質の高さを絶賛した。無印良品週間で買い物をする際は、これらの決済方法を参考に、よりお得に楽しむことができそうだ。