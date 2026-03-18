大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、3月18日の放送に森口博子が出演した。1985年にデビューし、歌手をはじめバラエティ番組でも活躍した森口が、レギュラー番組でも共演していた大竹と昔を振り返った。

森口博子「（福岡から東京に出てきた）きっかけはガンダムのオーディションに受かったことです。『機動戦士Zガンダム』の主題歌『水の星へ愛をこめて』で、売野雅勇さんが作詞で、先日お亡くなりになってしまった、アメリカのニール・セダカさんがわざわざ曲を書き下ろしてくださいました」

大竹まこと「すぐに順風満帆だったわけじゃないよね」

森口「堀越学園の卒業間近で、リストラ宣告があったんです。事務所が、九州に帰したほうがいい、と。いやいや、歌いたいのでどんなジャンルでもがんばります、と言ったらバラエティでロバを口説いたり、滝に打たれたり、『パオパオチャンネル』（かつて大竹と共演した番組）の話が来たり。それがしばらく続いて。1985年代デビューで、80年代の終わりにバラエティが助けてくれて。ガンダム、バラエティ、J-POPで森口博子の三本柱です」

大竹「それから40年」

森口「キングレコードさんは暇なアイドルにも毎年レコードをつくってくれていたので。歌う場所がなくても作品は残り続けている。心から感謝です」

大竹「余力もあったんだろうけど、そういうところにもお金をかけたほうがいい、という会社の方針だったんだろうね」

森口「チャンスを皆さん、待っていてくださって。ガンダムでデビューしていますけど、どんな隙間でもいいから、と。いろいろなタイアップをとってきてくれて。上層部から『あの子、もういいよ』と言われている人もいたと思います。大人になると、きっと私の知らないところで戦ってきたんだな、というのがわかるんです」

大竹「森口は歌、うまくてすごかったから。いつかはちゃんと届くものなんだね」

森口「大竹さん、テレビ朝日の食堂で言ってくれたんですよ。カレー食べながら。『考えすぎなんだよ。もっと伸び伸びやれ。おまえには歌があるだろう。おまえの演歌はすごいぞ』と。実際、演歌のコブシを取り入れたアルバムがオリコン週間2位になったんです」

水谷加奈「大竹さんって本人は忘れているけど、昔、何か言って。それを皆が憶えていて。『あのとき言われたんです』という人、多いんですよ」

森口「おまえの演歌はすごい、って。私、アイドルなんですけど、って思うじゃないですか。でもそのコブシが令和に大活躍して。思い出すと泣きそうになります」

大竹「当時、何か歌ったんだよね（都はるみ『好きになった人』）。それがすごかったんだよ。パッパラパーのアイドルかと思ったら、やはりちゃんと持っているものがあるんだ、と」

水谷「ケガは大丈夫ですか？」

森口「そうなんですよ（笑）。去年、この番組でパートナーを担当したとき、足を骨折している段階で。去年5月に骨折してずっと松葉杖と車イスで。やっと立てたのが10月でした。まだリハビリにも通っていますが、去年40周年のコンサートでは立って歌えました。去年は松葉杖を抱えながらの40周年のアルバム（『Your Flower ～歌の花束を～』）のレコーディングで。なんでアニバーサリーがこうなんだろう、と自問自答していました」

大竹「ああ、そうか」

森口「だからこそありがたみや、1回1回を大事にしたい、という気持ちが何百倍と湧いてきて。なまけ病が出てきたときは『あのつらさに比べたら。なんでもやろう』と思いました」