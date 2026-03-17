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海外不動産投資家の宮脇さき氏が解説、なぜ今ヨーロッパで「ポーランド」が一人勝ちしているのか？経済を牽引する“国防費”という新たな視点

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海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【ヨーロッパ覇者の交代】欧州経済の危機に備えこの資産を持ってください！」と題した動画で、ドイツやフランスといった大国が停滞する中、ヨーロッパで今最も急成長を遂げている国・ポーランド経済の裏側と、それに伴う投資リスクについて解説した。



宮脇氏はまず、多くの人がヨーロッパの投資先としてドイツやフランス、イギリスを想起する中で、今最も経済が伸びているのは「ポーランド」であると指摘。2025年にはGDPが1兆ドルを突破して世界第20位に入り、スイスを追い抜くほどの成長を遂げていると具体的なデータを示した。ドイツがマイナス成長に沈む一方、ポーランドは3.5%以上の成長率を維持しており、この成長は一時的なものではなく、30年間ほぼ途切れることなく続いているという。



この急成長の要因として、宮脇氏は二つの大きな流れを挙げる。一つは「人の還流」だ。かつてイギリスへ出稼ぎに行っていたポーランド人が、自国の賃金上昇を背景に大量に帰国しており、その規模は約40万人にのぼる。さらに、ウクライナやインドからの移民も年間37万人規模で流入しており、ポーランドは「出稼ぎに行く国」から「労働者が集まる国」へと経済ステージを変化させている。



もう一つの要因は「国防費の増大」である。2026年の国防予算はGDP比で4.8%に達し、NATO加盟国の中でも断トツの1位となっている。この莫大な国防費は、兵器や装備品の購入を通じて国内の製造業やインフラに資金を循環させ、経済成長を力強く下支えしている。この動きは不動産需要にも直結し、軍事拠点周辺の不動産にも注目が集まっているという。



一方で、宮脇氏はリスクについても言及。出生率の低下による「人口危機」、経済成長に伴う「EU資金の減少」、そしてウクライナの隣国であることによる「地政学的なリスク」を挙げた。最後に宮脇氏は「ポーランドの急成長は、経済的な勢いだけでなく、地政学的な緊張感を背景にした軍事力強化という側面も持ち合わせていることを理解する必要がある」と動画を締めくくった。