前田敦子「月刊ヤンマガ」表紙で素肌輝く ラスト写真集「Beste」未掲載カット公開
【モデルプレス＝2026/03/17】女優の前田敦子が、3月17日発売の『月刊ヤングマガジン』（講談社）第4号の表紙と巻頭グラビアに登場。ラスト写真集『Beste』（講談社）より未掲載カットを届ける。
【写真】34歳元AKBセンター、美バスト輝くキャミソール姿
各ネット書店のランキングなどで1位を連発した話題のラスト写真集『Beste』から、惜しくも掲載できなかった厳選カットを届ける。今号では、素肌が輝くキャミソール姿のほか、オーバーサイズのTシャツからのぞくスラリと伸びた美しい脚を披露している。
そのほか、巻末グラビアにはRain Treeの市原紬希が登場する。（modelpress編集部）
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【写真】34歳元AKBセンター、美バスト輝くキャミソール姿
◆前田敦子「月刊ヤンマガ」登場
各ネット書店のランキングなどで1位を連発した話題のラスト写真集『Beste』から、惜しくも掲載できなかった厳選カットを届ける。今号では、素肌が輝くキャミソール姿のほか、オーバーサイズのTシャツからのぞくスラリと伸びた美しい脚を披露している。
◆Rain Tree市原紬希も登場
そのほか、巻末グラビアにはRain Treeの市原紬希が登場する。（modelpress編集部）
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