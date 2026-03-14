愛猫がお寿司に？軍艦巻き風ベッドに反響　商品化にも期待

丸くなって眠る猫ちゃんの姿はそれだけでかわいいものですが、そんな愛猫をさらにおいしそうな「お寿司」に変身させてしまうユニークなアイデアがXで大反響を呼んでいます。

それは「猫が軍艦巻きになるベッド」というもの。アイデアクリエイターのいしかわかずやさんの投稿に、なんと25万件もの「いいね」が寄せられました。

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■ 猫の柄＝お寿司のネタ！？秀逸なアイデアのきっかけ

黒い海苔に見立てた側面の囲いと、シャリ（酢飯）のようにつぶつぶとした質感の白いクッション。そこにスッポリと丸まって収まる猫ちゃんの姿は、まさに特大の「軍艦巻き」そのものです。

いしかわさんにこのユニークなベッドを閃いたきっかけをうかがうと、「丸まった猫を見た時に、大福みたいで美味しそうだなと思ったことがきっかけでした（笑）」とのこと。

さらに、猫には様々な毛色や柄があることから「お寿司のネタもいろいろ種類があるなー」と連想し、猫を寿司ネタに見立てた軍艦ベッドのアイデアにたどり着いたそうです。

言われてみると確かに。茶トラならウニやイクラ、黒猫ならキャビアなど、想像するだけで楽しくなってきますね。

■ 実はAIと合成を駆使したコンセプトアート

写真を見ると本物の商品や猫ちゃんのように見えますが、実はこちらは現段階ではまだ「アイデア」の段階。いしかわさん自身が描いたアイデアのイラストをもとに、生成AIを使って実写化し、さらにPhotoshopで合成加工を行って作成されたコンセプトアートなのだそうです。

制作時のこだわりポイントは、座るクッション部分がちゃんとお米に見えるよう、凹凸や素材感を細かく調整したこと。また、猫が乗った時に「海苔の枠にピッタリとハマったように見せる」ための調整にも苦労したと語ります。

■ 商品化の可能性も？今後の展開に期待

あまりの完成度の高さとかわいらしさに、投稿には「軍にゃん巻き！！」「商品化されたら絶対買います！」といった声が殺到。

この大きな反響を受け、いしかわさんは「早速、今取引しているメーカーにお願いしてみようと思ってます！」と、実際の商品化に向けたアプローチを進める予定なのだそう。さらに「他にもすでに閃いてる猫ちゃんグッズもあるので、シリーズ化できたらいいなー」と、今後の展開への期待が高まるコメントも寄せてくれました。

愛猫がお寿司になってしまう夢のようなベッド。実際に商品化され、全国の猫ちゃんたちがかわいい軍艦巻きになる日が待ち遠しいですね。

＜記事化協力＞

いしかわかずやさん（@issikazu20）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026031402.html