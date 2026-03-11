ステラおばさん生誕祭開催♡限定クッキーやマフィン、楽しいイベントが盛りだくさん

アメリカンカントリー焼き菓子専門店「ステラおばさんのクッキー」では、実在したステラおばさんの誕生日（4月13日）を祝う「ステラおばさん生誕祭」を開催します。期間は2026年3月17日（火）から4月13日（月）まで。※生誕祭クッキーは4月30日（木）まで展開。限定クッキーやマフィンの販売をはじめ、プレゼント企画やSNSキャンペーンなど、楽しみが詰まったイベントです。手作りの温かさを感じられる特別な生誕祭をぜひチェックしてみてください♡

生誕祭限定クッキー＆マフィン



生誕祭では、通常販売のクッキーをヒントにした限定スイーツが登場します。量り売りの「生誕祭クッキー」は100g680円（税込）、賞味期限は販売日より30日です。

「ピーカンチョコチャンク」は、「チョコレートチップ」をヒントに、コクのあるピーカンナッツとチョコチャンクを混ぜ込んだ王道のアメリカンクッキー。

シンプルな生地と大きめ具材が楽しめる一枚です。※準チョコレート使用

「あまおう苺スクエア」は、「苺りんぐ」をヒントにしたクッキー。あまおう苺パウダーを使用し、甘味と酸味のバランスを追求した大人も楽しめる苺味に仕上げました。

※苺香料使用※製品中あまおう苺0.58%

「ミルクキャラメル」は、「キャラメルカスタード」をヒントに、「森永ミルクキャラメル」とコラボ。甘さとほろ苦さのバランスが魅力のキャラメル風味クッキーです。

※キャラメルソース2.5％使用※製品中乳固形量19.7％

さらに、3年ぶりに登場する焼き菓子「ステラおばさんの気まぐれマフィン」は、価格378円（税込）。重量71gで賞味期限は当日中。

紅茶クッキー1枚分とチョコチャンク8個～10個をしっとりマフィン生地にトッピングした、お祝いらしい特別な味わいです。※準チョコレート使用

店頭イベント＆SNS企画も開催



生誕祭期間中は、店頭イベントやSNSキャンペーンも多数開催されます。

「チョコレートチップクッキーキーホルダー」プレゼントは、量り売りクッキーを1,500円（税込）以上購入すると1個もらえる特典。

実施期間は2026年3月17日（火）～4月13日（月）で、なくなり次第終了となります。

また、特別イベントとして「お好きな量り売りクッキー15枚1,000円（税込）」を実施。開催日は3月26日（木）と4月13日（月）で、全国の直営店・加盟店で行われます。

SNSでは「ステラおばさんイラストコンテスト」を開催。テーマは「18歳のステラおばさん」または「あなたがイメージするステラおばさん」。

公式X（旧Twitter）auntstella_jpをフォローし、キャンペーン投稿にイラスト画像と「＃ステラおばさん118歳」をつけて引用リポストで参加できます。

【ステラおばさん賞】オリジナリティーのあるイラスト2作品

賞品：7月・8月のXヘッダーにイラスト起用＋季節のクッキーギフト

【ウォームハート賞】温かみのあるイラスト3作品

賞品：クッキー118枚

さらに、フォロー＆リポストキャンペーンでは、直径120cmのチョコレートチップレジャーシートとクッキー3種が入ったピクニックセットを8名様にプレゼント。

そのほか、Xフォロー＆リポストでクッキー引換デジタルクーポンが当たるキャンペーン（1,000名様）や、Instagramフォロー＆いいねで定番クッキーギフトが当たる企画（5名様）も開催されます。

心あたたまるクッキーの物語



2026年4月13日で生誕118年を迎えるステラおばさん。

クッキー作りで大切なのは「オーブンの温度ではなく、誰かのために作ろうという気持ち」という想いは、今もブランドの大切な精神として受け継がれています。

生誕祭では、その温かな想いとともに限定スイーツや楽しい企画を楽しめます♡家族や友人へのちょっとした贈り物にもぴったり。

ぜひこの機会に「ステラおばさんのクッキー」の魅力を体験してみてください♪