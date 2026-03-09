「涼宮ハルヒの憂鬱」再放送 2006年と同じエピソード順で全14話
テレビアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」が、放送開始20周年を記念して再放送されることが3月9日に発表されました。
TOKYO MXとBS11での放送が予定されており、TOKYO MXでは3月30日から毎週月曜22時30分、BS11では第1話のみ4月1日25時から放送します。第2話以降は4月6日から毎週月曜23時30分に放送予定です。
今回の再放送では、2006年の初回放送時と同じエピソード順が採用されます。原作小説第1巻「涼宮ハルヒの憂鬱」を軸に、短編エピソードを組み合わせた全14話で構成されており、当時スタッフが考え抜いて決めた放映順で放送。
なお、TOKYO MXでの放送はTVerでも同様に配信される予定です。
「涼宮ハルヒの憂鬱」は、谷川流さんによる小説シリーズを原作とする作品で、イラストはいとうのいぢさんが担当しています。2003年に刊行された第1巻「涼宮ハルヒの憂鬱」は、第8回スニーカー大賞〈大賞〉を受賞。
アニメ作品については、2006年および新エピソードを加えた2009年のテレビアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」をはじめ、2010年には劇場版アニメ「涼宮ハルヒの消失」が公開されました。さらに2015年にはスピンオフ作品「長門有希ちゃんの消失」がテレビアニメ化されるなど、度々映像化が行われています。
原作シリーズは現在も続いており、2024年11月29日にはシリーズ第13巻「涼宮ハルヒの劇場」が発売されています。
【放送エピソード】
第1話朝⽐奈ミクルの冒険Episode 00
第2話涼宮ハルヒの憂鬱I
第3話涼宮ハルヒの憂鬱II
第4話涼宮ハルヒの退屈
第5話涼宮ハルヒの憂鬱III
第6話孤島症候群(前編)
第7話ミステリックサイン
第8話孤島症候群(後編)
第9話サムデイインザレイン
第10話涼宮ハルヒの憂鬱IV
第11話射手座の日
第12話ライブアライブ
第13話涼宮ハルヒの憂鬱V
第14話涼宮ハルヒの憂鬱VI
