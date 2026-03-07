「魔法のアイドル パステルユーミ」放送40周年　公式YouTubeで4月より無料配信スタート

1986年3月7日の放送開始から、ちょうど40周年を迎えた名作テレビアニメ「魔法のアイドル パステルユーミ」。

このアニバーサリーを祝して、2026年4月1日18時より、「スタジオぴえろ公式YouTube」にて本作が毎週1話ずつ配信されることが発表されました。

■ ぴえろ魔法少女シリーズ第4作にして「大人に変身しない」意欲作

全25話で構成される本作は、株式会社ぴえろ（旧：スタジオぴえろ）が手掛ける「ぴえろ魔法少女シリーズ」の第4作目にあたります。

主人公の花園ユーミは、絵と花が大好きな9歳の女の子。ある春の日、花を愛する子どもに魔法を贈るという花の国の習慣から、妖精の「かき丸」と「ケシ丸」に出会い、魔法のステッキを授かりました。

彼女に与えられたのは、ステッキを使って空間にイメージを描き、「パステル ポップル ポッピンパ」と呪文を唱えることで、その絵を現実のアイテムとして実体化させるというユニークな力。この不思議なステッキを手にしたことで、ユーミの日常はスリルと冒険に満ちた素敵な時間へと変わっていきます。

歴代のシリーズ前3作（クリィミーマミ、ペルシャ、マジカルエミ）と大きく異なるのは、ユーミが「大人の姿に変身する能力を持たない」という点です。変身ヒロインの王道からあえて外れ、ファンタジーの中にコメディや哀愁を交えた作風は、魔法少女アニメの新たな可能性を切り開いた意欲作として、今なお多くのファンに愛され続けています。

■ 4月1日18時より公式YouTubeで毎週1話ずつ配信

今回の40周年を記念した無料配信は、2026年4月1日の18時からスタートします。配信プラットフォームは「スタジオぴえろ公式YouTubeチャンネル」で、以降は毎週1話ずつのペースで配信されていく予定となっています。

40年の時を経ても色褪せない、ユーミが魔法のステッキで描くワクワクの世界。当時テレビの前で夢中になっていたファンはもちろん、まだ本作に触れたことがない世代にとっても、色褪せない名作の魅力にたっぷりと浸れる絶好の機会となりそうです。

（山口弘剛）

（山口弘剛）