片付けがスムーズになる、心がけを紹介します。夫と子ども2人の4人家族、ミニマルな暮らしをしている整理収納アドバイザー・Nozomiさんのケースです。ここでは、捨て活の判断基準や収納の整え方など、Nozomiさん流の「片付け格言」7つについて語ります。

1：「使う・使わない」で判断する

片付けで迷ったとき、私は「いる・いらない」ではなく「使う・使わない」で考えるようにしています。気持ちや感情で判断すると、思い出や罪悪感が入り込み、手放すのが難しくなるからです。

【実際の写真】家がキレイな人の寝室

そこで、「この一年で使ったか」という事実だけを見るようにしています。頻繁に手に取っているものは、生活に必要なものです。思い出の品であっても、「今の自分が元気をもらえているか」という視点で見れば、それはすでに使っているものになります。判断基準をシンプルにすることで、迷いは減り、手放すハードルも下がります。

2：捨てなければ並べ替えただけ

片付けの問題は、多くの場合「収納がたりない」のではなく「ものの量」が原因だと感じています。ものを捨てずに整えようとすると、ただ並べ替えているだけで根本的な解決にはなりません。

片付けの基本は「捨てる、定位置を決める、収める」の3ステップです。このなかでもいちばん大切なのは、まず数を減らすこと。

今の自分が管理できる量にすることで、自然と暮らしは整っていきます。収納を考えるのはそのあとで十分です。順番を間違えないことが、片づけを続けるコツだと思っています。

3：雑用は考えず手を動かし終わらせる

暮らしのなかには、細かい雑用が毎日のように生まれます。郵便物の仕分け、子どものプリントの確認、使い終わったものの片付け…。これらを「あとでまとめて」とあと回しにすると、気づいたときには大きな負担になります。

子どもが寝たあとに一気にやろうとするほど、疲れも重なり気が重くなるものですよね。だから私は、見た瞬間に迷わず手を動かすようにしています。

1分もかからない行動を積み重ねるだけで、家事の総量は減ります。結果として、心の余裕も時間の余白も生まれると感じています。

4：収納は増やさない

散らかる原因を「収納がたりない」と考え、棚やボックスを増やしてしまうことは多いと思います。しかし収納を増やすと、その分だけものが増え、管理の手間も増えていきます。片付かない理由は収納不足ではなく、単純にものが多いだけかもしれません。

私はまず、持ちものの量を見直すことを優先しています。減らしていくと、自然と既存の収納でたりるようになり、探しものも減ります。

収納は便利な道具ですが、増やす前に立ち止まって「本当に必要か」を考えることが大切だと感じています。

5：やることよりやらないことを決める

時間は限られているからこそ、「やること」を増やすよりも「やらないこと」を決めるほうが暮らしは整うと感じています。やらないと決めると、自分が本当に大切にしたいことが自然と見えてきます。

今年の私のテーマは「常にスマホを触らない」です。あいた時間に無意識で手に取るクセを減らすだけで、子どもと向き合う時間や考える余白が増えました。

すべてを完璧にこなそうとするのではなく、手放す選択をすること。その積み重ねが、心地よい日常につながっていくと感じています。

6：収納はアクション数を減らす

しまうまでの動作が多いほど、片付けは続かなくなります。引き出しをあけて、ケースをずらして、さらに分けて入れる…といった工程が増えるほど、面倒に感じてしまうからです。

だからわが家の収納は「ワンアクション」が基本です。置くだけ、入れるだけで完結する形にしています。子どもでも迷わず戻せることが大切だと思っています。

仕組みをシンプルにすると、片付けは特別な行動ではなく日常の流れになります。無理なく続けられる形をつくることが、整った暮らしを保ついちばんの近道だと感じています。

7：寝室に置くのは寝具だけ

部屋は目的に合わせて使うと、自然と整います。寝室の役割は「眠ること」です。だから私は、寝具以外のものを基本的に置かないようにしています。

スマホや本を持ち込むと、つい長居してしまい、寝つきも悪くなります。絵本の読み聞かせもリビングで済ませ、寝室に入ったら電気を消して寝るだけの状態にしています。

余計なものがない空間は、体も気持ちもすっと休まります。部屋の目的をはっきりさせることで、もの選びもシンプルになり、暮らし全体のリズムが整っていくと感じています。