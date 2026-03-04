「二重あごが気になるけれど、仕方ないかな…」そう思っている方は必見！ 自宅で手軽に、気になる二重あごを解消できるメソッドを紹介します。教えてくれたのは、エイジングデザイナーの村木宏衣さん。美のスペシャリスト直伝のメソッドで、すっきりとしたフェイスラインを目指しましょう！

姿勢の悪化や筋肉の緊張がシワ・たるみの原因に

年齢を重ねるにつれ、気になってくる顔のシワやたるみ。「加齢とともにコラーゲンが減少することに加え、骨格のゆがみや筋肉の老化、舌の衰えなどが大きな原因です」と話すのは、エイジングデザイナーの村木宏衣さん。舌の位置が下がると、それを支えるために食いしばりがちになり、筋肉が硬直し、たるみやシワが増えやすくなるのだとか。

「そこで、姿勢をよくして舌の位置を正し、筋肉をゆるめながら鍛えるトレーニングが有効です。継続することで顔の筋肉が鍛えられ、若々しく、引き締まった素顔を手に入れることができますよ」

シワ・たるみ解消トレーニングで「意識すべきポイント」5つ

村木式「シワ・たるみ解消メソッド」を実践する前に、まずは5つのポイントを確認しておきましょう。

●1：呼吸を止めない

それぞれのメソッドを行うときは、深い呼吸を意識してリラックスしましょう。一生懸命になりすぎて息を止めてしまうと、筋肉が緊張して固まってしまい、十分な効果が得られません。

●2：正しい姿勢で行う

背中が丸まったり、体が傾いた状態では効果が半減。体の余計な力を抜き、舌は上あごにつけて背筋を伸ばし、正しい姿勢で行いましょう。下の手順で姿勢を正してみて。

正しい姿勢のとり方

力を抜いて頭を下げ、「ん〜」とハミングして舌全体が自然に上あごにつくようにする。舌の位置を維持したまま、頭とうなじを天井から引っぱられるような意識でまっすぐ立てる。

●3：肌の表面を摩擦しない

メソッドを行ううえで、手や指で顔の一部を押す際は、骨まで押すようなイメージでしっかり筋肉を捉えます。筋肉を動かすようにし、肌の表面を摩擦しないようにしましょう。

●4：気になるところだけでもOK

気になるところから始めてみて。1日に何回行ってもOKです。

●5：鏡を見ながらやるとモチベアップ

慣れないうちは鏡を見て、押さえる位置を確認しながら行うとよいでしょう。メソッドの即効性を実際に目で見て実感できるので、モチベーションが上がって続けやすくなる効果も。

※ 妊娠中やその可能性がある方、持病がある方は事前に医師に相談してください。また、痛みや不調、目元などに異常や違和感を感じるときは行わないでください

※ 効果には個人差があります

マッサージのポイントは「カギ形にした人さし指」

人さし指を折ってカギ形にし、第一関節と第二関節の間の平らな部分を当てる。

二重あごに効く！巻き舌リンパ流し

日本語の発音は舌を使うことが少ないため、あご下から舌につながっている「舌骨筋群（ぜっこつきんぐん）」が加齢とともに衰えがち。ここを鍛えると、周辺にあるリンパの流れもよくなり、二重あごが解消されます。

●1：あご先の内側の骨のきわを押さえる

あごの先から約2cm内側にある骨のきわに、カギ形にした人さし指の平らな部分を押しつけ、圧をかける。

●2：巻き舌を意識して「らりるれろ」と口を動かす

あごの下に指で圧をかけたまま、英語の「R」の発音のような巻き舌を意識しながら、「らりるれろ」と大きく口を動かす。これを5セット繰り返す。

【ポイント】

指を当てた部分であご下の筋肉がウニウニと動くのを感じられれば、正しくできている証拠。

