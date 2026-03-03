【ハイキュー!!】3月6日より「くら寿司」コラボ開催！ メニューやグッズをチェック
回転寿司チェーン「くら寿司」にて、3月6日（金）から期間限定で、アニメ『ハイキュー!!』とコラボしたキャンペーンが開催される。
＞＞＞メニューやグッズをチェック！（写真18点）
集英社『週刊少年ジャンプ』で2012年2月から連載がスタートした、バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による『ハイキュー!!』。この傑作を原作とするテレビアニメシリーズは2014年からは、毎日放送・TBS系列にてテレビアニメの放送が始まり、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作された。また、2024年2月には『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、世界興行収入200億円を超える大ヒットを記録した。
そんな人気のスポーツアニメとのコラボレーションが始まる。
本コラボキャンペーンでは、烏野高校、音駒高校、梟谷学園高校、稲荷崎高校のメンバーをイメージしたメニューが多数登場。各メニューには、表面にキャラクターイラスト、裏面に各高校の横断幕をデザインしたオリジナルカードが付いてくる。
また、くら寿司でしか手に入らないオリジナルのコラボグッズも多数登場。
店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れ、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！（R）」で当たりが出ると、くら寿司の商品を持ったデフォルメキャラクターがデザインされた ”めじるしチャーム” や、アニメのワンシーンが楽しめる ”マスキングテープ” 、ユニフォーム姿のキャラクターが描かれた ”缶バッジ” など、特別な景品がもらえる。
さらに、第1弾＜3月6日（金）〜＞、第2弾＜3月19日（木）〜＞の計2回にわたり、税込2500円のお会計ごとに、クリアファイルや寿司皿など貴重なオリジナルグッズがプレゼントされる。
加えて、大手回転寿司チェーンで唯一、全店において回転レーンで商品を提供しているくら寿司ならではの特別企画として、回転レーンを流れるアニメ『ハイキュー!!』コラボの宣伝POPを撮影し、SNSに投稿すると、抽選でコラボグッズのコンプリートセットが10名にプレゼントされるフォトキャンペーンも実施される。
ファンにはたまらないアニメ「ハイキュー!!」コラボメニューや、オリジナルのコラボグッズが手に入る貴重なこの機会に、ぜひくら寿司を楽しもう。
（C）古舘春一／集英社 ・ 「ハイキュー!!」製作委員会
