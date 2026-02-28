「やられた……1年ぶりの集団脱走！！」



【写真】命の躍動？！「これ、どないすんの？」な現場はこちら

岩手県陸前高田市の鮮魚店「荒木鮮魚店」で起きた、衝撃の“事件”がXで大きな話題を呼んでいます。



投稿された写真に写っているのは、店頭のショーケースに並ぶはずの毛ガニたち。しかし、そこにはラップを突き破り、自由を求めて容器の外へとはい出しているカニたちの姿がありました。鮮やかな甲羅と力強い脚がラップの穴から飛び出し、中には完全に脱出して隣のパックに陣取る猛者まで。まさに“一斉逃亡”の真っ最中といった光景です。



この驚きの瞬間を捉えた投稿は、25万件を超える「いいね」と1500万回以上の閲覧数を記録。「活きが良すぎる」「新鮮な証拠だよね」と、ネット上は驚きと笑いの渦に包まれました。投稿主の「荒木鮮魚店 あらきゆうき 【あらっきー】」さん（@Arakisengyo_yu）に、当時の状況を詳しく伺いました。



「今年も始まったな」鮮魚店おなじみの“風物詩”

ーー発見した当時の状況を教えてください。



「脱走は、朝一で店舗に来たときに気づきました。当店では（こうした光景は）風物詩となっております」



ーーカニの“脱走”は、よくあることなのでしょうか。



「他の鮮魚店さんではどうかはわかりませんが、毛ガニは生き物ですので、動いているうちにラップを破くのかと思います」



ーーこのあと、脱走したカニたちはどうなったのでしょうか。



「特に販売には影響はございませんでした。再計量して販売いたしました」



ーー大きな反響となりましたが、周囲の反応はいかがでしたか？



「（店としては）慣れ親しんだ光景なのですが、『今年も始まったな』とカニシーズンの幕開けを感じました」



リプライには、あまりにも元気すぎるカニたちの姿に、思わず笑顔になった人たちからの声が続々と寄せられています。



「活きが良すぎる」

「新鮮な証拠だよね」

「毛ガニあるあるですなw」

「にぎやカニなってきましたね」

「手前に仲間助けてるやついるのアツい」

「これ見ると買うより、飼う！ってなるなw」

「カニたちの大脱走、めっちゃ笑いました！」

「ドリフの舞台転換の曲が脳内に流れてきた」

「カニが連携プレーしてるみたいでかわいく見えてくる」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）