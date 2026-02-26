冬から春に向かう時季は、心も体も不安定になりがち。そこで取り入れたいのが薬膳です。今回は、料理家の榎本美沙さんに冷えにおすすめの「ニラだく中華スープ」のレシピを教えていただきました。ご自愛レシピで季節の変わり目の不調を乗りきりましょう！

冬の不調「冷え」に効く食材は？

冷え込みが厳しいのが春を迎える直前の今の時季。温め食材をたっぷりと！

【イラスト】ニラは体の内側から温める食材

●薬膳ポイント

ニラとともに、参鶏湯（サムゲタン）でも知られる鶏肉も温め食材として有名。ニラは体の内側から温め、鶏肉は胃腸を温める効果あり。

たっぷりのニラとショウガで体もポカポカ！

ニラはクセが強い食材ですがスープにするとたっぷり食べられます。優しい味わいに癒やされる！

●ニラだく中華スープ

【材料（4人分）】

ニラ 1束（100g）

ゴマ油 小さじ2

ショウガ（みじん切り） 1かけ

鶏ひき肉 200g

A［酒大さじ2 塩麹大さじ2（またはしょうゆ小さじ4）］

コショウ 適量



●つくり方

（1） ニラは3cm長さに切る。

（2） 鍋にゴマ油、ショウガを中火で熱し、ひき肉を入れて炒める。肉の色が変わったら水4カップ（分量外）、Aを加える。煮立ったら弱火にして3〜4分加熱する。

（3） （2）に（1）のニラを加えさっと加熱し、火を止める。器に盛り、コショウをふる。

［1人分127kcal］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう