石川由依×斉藤壮馬で「きみ愛」アニメ化　冷酷宣言から始まる溺愛ラブコメ

累計発行部数200万部を突破し、電子書籍ストア「ブックライブ」で2年連続年間ランキング1位を獲得した人気コミック「『きみを愛する気はない』と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます」（略称「きみ愛」）のTVアニメ化が決定しました。

2026年7月より、テレビ朝日系列およびBS朝日にて放送開始。あわせて、メインキャスト、メインビジュアル、ティザーPV、さらに原作者やキャストからのコメントが一挙解禁されました。

■ 貧乏令嬢×こじらせエリートの“むずキュン”契約結婚劇

本作は、貧乏ながらも前向きに生きる没落貴族令嬢・エルサと、エリートだが不器用でこじらせている次期公爵・ユリウスが、利害の一致から「契約結婚」を結ぶことから始まるハートフルラブコメディ。

共に過ごす中で互いの優しさに触れ、少しずつ心を通わせて“両片想い”となり、やがて本当の夫婦、家族になっていくまでの過程が優しく丁寧に描かれます。

公開されたメインビジュアル「溺愛の予感篇」では、結婚式の衣装に身を包んだ2人の姿が描かれています。エルサへの気持ちに気付き始め、少し照れた表情のユリウスと、まだその想いに気付いていないエルサの姿が、今後の“溺愛”展開を予感させます。

また、YouTubeで公開されたティザーPVでは、幸せそうな結婚式の様子から一転、「きみを愛するつもりは一切ない」と冷たく突き放すユリウスと、それに驚くエルサの姿が描かれ、波乱のスタートを垣間見ることができます。

■ メインキャストに石川由依・斉藤壮馬が決定

ヒロインのエルサ・ユカライネン役には、「進撃の巨人」ミカサ役や「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」ヴァイオレット役などで知られる石川由依さん。

そして、不器用ながらも次第にエルサを“溺愛”するようになるユリウス・ロイアス役は、「るろうに剣心」緋村剣心役などの斉藤壮馬さんが務めます。

アニメ化に際し、石川さんは「思い込みですれ違い、なかなか距離が縮まらないエルサとユリウスの関係が、もどかしくてもどかしくて……！不器用でピュアな2人に、胸キュンが止まらない作品です。ぜひ、あたたかい目で見守ってください！『きみ愛』の放送をお楽しみに！」とコメント。

斉藤さんは「美しい絵と魅力的なキャラクター、そしてもどかしいけれど惹き込まれる物語。そんな素敵な作品のアニメーションに携わることができて光栄です。まだ完成映像は拝見していませんが、動くエルサやユリウスたちを観るのが今から楽しみです」と、作品への思いを語りました。

■ 原作者からも喜びの声 エルサとユリウスが手を取り合うお祝いイラストも

アニメ化を記念して、漫画を担当する水埜なつさんからは、エルサとユリウスが手を取り合うお祝いイラストとともに、「いただいた応援が積み重なり、この度アニメ化という素敵なご報告ができることになりました。これからユリウスとエルサの恋を、アニメ・漫画ともに見守っていただけると嬉しいです」との感謝のコメントが到着。

また、原作の三沢ケイさんからも、「シナリオ、キャラ設定、美術設定、キャストなど、どれをとっても本当に素晴らしいので、楽しみにしてください！」とアニメへの大きな期待が寄せられています。

