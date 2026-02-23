この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が遺言の重要性を指摘！『仲良し家族だったのに…。子なし夫婦の相続が家族を引き裂く原因に！？対策案を解説します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『仲良し家族だったのに…。子なし夫婦の相続が家族を引き裂く原因に！？対策案を解説します！』では、脱・税理士の菅原氏が、子供のいない夫婦に潜む相続リスクを具体例で示していく。



子がいない場合、相続人は配偶者だけではない。親が存命なら「配偶者と親」、親がいなければ「配偶者と兄弟姉妹」へと広がる。配偶者が大きな割合を取得するとはいえ、兄弟姉妹が関与する構図になると空気は一変する。とりわけ先祖代々の自宅不動産が絡む場面では、「なぜ血のつながらない配偶者に渡るのか」という感情が噴出しやすいと菅原氏は指摘する。



法律上は冷静だ。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で全財産を配偶者に相続させることも可能である。一方、親には遺留分があり、法定相続分の1/2を請求できる余地が残る。数字だけ見れば整理できるが、現実は生活状況や介護の経緯が絡み、権利と感情のずれが摩擦を生む。



そこで示されるのが複数の対策だ。第一に遺言書の作成。特に公正証書遺言であれば形式不備のリスクを抑えられる。第二に生命保険の活用。受取人固有の財産となるため、遺産分割の対象外として配偶者の生活資金を確保しやすい。さらに婚姻期間20年以上であれば、居住用不動産を2,000万円まで非課税で贈与できる特例も紹介される。



重要なのは、単一の方法に依存しない設計である。遺言で方向性を示し、保険で資金を手当てし、生前贈与で不動産の帰属を明確にする。制度を組み合わせることで、残された配偶者の住まいと生活基盤を守る可能性が高まる。



家族関係が良好であるほど、対策は後回しにされがちだ。しかし相続は感情を刺激する出来事でもある。菅原氏が提示する具体的な分配例や考え方を通じて、制度の輪郭と備えの方向性が見えてくる。詳細な数値の動きや実務上の注意点は、動画内で段階的に整理されている。



平穏な関係を保つために何を準備すべきか。その判断材料が本編には詰まっている。