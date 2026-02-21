¡Ú¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¡ÛÃå½ç¡È»Ø¤Îº¹¡É¤Ë¥Í¥Ã¥È¶Ã¤¡ÖÉ¡¤Îº¹¤Ê¤é¤Ì»Ø¤Îº¹¡©¡×¡¡¸ÅÌî·Å4°Ì¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂè15Æü¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¤ÎÃË»Ò¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¤¬21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ÅÌî·Å¡Ê26¡¢U¡ÝNEXT¡Ë¤¬Æ±¼ïÌÜÆüËÜ¿Í½é¤È¤Ê¤ë·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥á¥À¥ë¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ï¤º¤«¿ô½½¥»¥ó¥Á¤Îº¹¤Ç4°Ì¡£¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢Àª2¿Í¤ÈÁ°²óËÌµþ²¦¼Ô¤ÈÊÂ¤ó¤À¸ÅÌî¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç°ìÊâ½ÐÃÙ¤ì¤ë¤âÄü¤á¤ºÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¡£Á´Áª¼ê¤¬ÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤àÃæ¡¢½ªÈ×¤Ëº¹¤òµÍ¤á¤ë¡£2°Ì¤È3°Ì¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¥´¡¼¥ë¤¹¤ëÃæ¡¢¤ï¤º¤«¤Êº¹¤Ç4°Ì¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤âÉ½¾´Âæ·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¸ÅÌî¤Îº²¤Î³êÁö¤Ë¡¢ÂçÀã¤¬Éñ¤¦²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¤¢¤È¿ô½½¥»¥ó¥Á¡Ä¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤¤¹æµã¡£¶â¥á¥À¥ë¤È¶ä¥á¥À¥ë¤ÏÃÏ¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢Àª¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ÏÁ°²ó²¦¼Ô¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥£¥Ð¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥À¥ë¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢·ãÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ÅÌî¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¤Í¤®¤é¤¤¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£X¤Ç¤Ï¡Ö¸ÅÌîÁª¼ê¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¥¿¥Õ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¹¤®¤ë¡£¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÀË¤·¤¤¡ª¤±¤ÉÀ¨¤¯¤¤¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¸ÅÌî¤µ¤ó¤¢¤È¾¯¤·¤Ç¤·¤¿¤¬´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÎ©ÇÉ¤Ê4°Ì¡Á¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·è¾¡¤Î2°Ì¤È3°Ì¤Ï¼Ì¿¿È½Äê¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ·Ñ¤Ç¤Ï¡Ö»Ø¤Îº¹¡×¤Ç¤Î·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤¹¤ëºÝ¤ËÎ¾Áª¼ê¤¬»Ø¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢Ãå½ç¤òÁè¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¡ÖÃå½ç¤¬»Ø¤Îº¹¤Ã¤Æ¡×¡Ö2°Ì¤È3°Ì»Ø¤Îº¹¡¡·è¾¡À¨¤¹¤®¤¿¡×¡ÖÉ¡¤Îº¹¤Ê¤é¤Ì»Ø¤Îº¹¡ª¡©¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¤Î¼ïÌÜ¤Î°ì¤Ä¡£Àã¾å¤Î¾ã³²Êª¶¥Áö¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢4¡Á6¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬Æ±»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥Ð¥ó¥¯¤ä¥¦¥§¡¼¥Ö¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤ÆºÇ½é¤Ë¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬¾¡¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¤Ï10Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Âç²ñ¤«¤éÀµ¼°¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£